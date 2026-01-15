Moram da se iskuliram: Đukić priznao da ne zna šta se dešava s njim, shvatio da je totalno pukao psihički! (VIDEO)

Nije mu dobro!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Tanju Stijelju Boginju.

- Koliko si srećna što je Filip priznao da si jedina vredna poštovanja u kući i da te jedinu izdvojio? - glasilo je pitanje.

- Naravno da mi znači, istina je da to pričao - rekla je Boginja.

- Mislim da je jedina bila zaljubljena u mene i zbog toga nisam hteo da radim neke stvari s njom i to mi je za poštovanje. Kod nje vidim zaljubljenost - rekao je Filip.

- Što ne budeš s njom? - upitao je Milan.

- Vidiš da sam otišao u k*rac, ne znam ni šta radim ni šta pričam. Potrebno mi je da se iskuliram od svega ili da idem napolje - rekao je Filip.

Autor: N.Panić