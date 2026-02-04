AKTUELNO

POKUŠALA SAM DA SE UŠLIHTAM: Anita pronašla način da spusti loptu sa Lukom nakon žučne rasprave, Toši otkrila kako se oseća! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Nada se da će prebroditi ovaj težak period!

Robot Toša razgovarao je sa Anitom Stanojlović o njenom sukobu sa Lukom Vujovićem.

Foto: TV Pink Printscreen

- Anita, šta se dešava sa Lukom i tobom? - upitao je Toša.

- Jutros sam mu spremila doručak, kako bih mu se ušlihtala. Noćas smo imali brojne rasprave, ali se ja nadam da će na kraju on popustiti. Međutim, večeras ćemo se sigurno raspravljati jer Luka teško priznaje da sam ja u pravu, ali dobro - rekla je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da li si nešto primetila tokom žurke sinoć? - upitao je Toša.

- Nisam. Je l' trebalo nešto da primetim? - upitala je Anita.

- Ne, samo te pitam da li si nešto primetila - rekao je Toša.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.

