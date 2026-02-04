NAGLI PREKID EMISIJE: Aneli upala u radio, žestoko osolila po Asminu i njegovom ponašanju, on joj odbrusio: SELJANKO JEDNA... (VIDEO)

Haos!

Naredni gost u emisiji ''Radio Amnezija'' kod voditelja Filipa Đukića i Bore Santane bio je Asmin Durdžić.

- Ja moram samo da kažem da ja Maju nisam vređao sinoć i provocirao je - rekao je Asmin.

- Nisi? Molim? Ovo nije istina. Ja Asmina ne registrujem, ne zanima me. On je rekao Dači da mi kaže ''je*aću joj mamu''. Ja sam se šokirala i odgovorila sam mu istom uvredom. Provocirao me je u pušionici sve vreme, indirektno me je provocirao. U prolazu mi je govorio da ma voli, ja sam mu rekla na to ''mrš, mrš''. Mene čovek ne zanima, mora da se to razjasni - rekla je Maja.

- Uopšte ne bih da komentarišem ove budalaštine. Ona njena durgarica Aneli koja je sinoć pokazala koliko je sujetna i ljubomorna na mene - kazao je Asmin.

- Budaletino jedna, lažovčino! Samo ti kaži, ti si mene noćas iz sna probudio, za mene ne postojiš. Blamu jedan, ti si niko i ništa - kazala je Aneli.

- Uličarko jedna iz Dubrovnika - dodao je Asmin.

Autor: S.Z.