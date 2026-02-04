SUJETAN JE I ISKOMPLEKSIRAN: Maja žestoko potkačila Asmina, istakla da je srozao Staniju, pa Aneli dodatno oplela po bivšem! (VIDEO)

Šok!

Naredne sagovornice u emisiji ''Radio Amnezija'' bile su Aneli Ahmić, Maja Marinković i Vanja Prodanović.

- Zbog čega misliš da je Asmin rekao da se Maja srozala čak i ispod tebe? - upitao je Bora.

- Nije mi jasno šta taj čovek želi od mene. Pomisliću da mu se dopadam - rekla je Vanja.

- Aneli, da li se nekoj od vas dve poverila Jovana Cvijanović da je imala neku akciju sa Stefanom Karićem? - upitao je Bora.

- Ne. Meni je rekla da se druže i da su baš dobri - kazala je Aneli.

- Ne znam ja. Nisam upućena u to - kazala je Maja.

- Kojoj pre od vas dve idu u korist da ste povukle tužbe? - upitao je Dača.

- Ko je rekao da smo ih povukle? - upitala je Aneli.

- Poverile ste se pojedinim učesnicima - kazao je Dača.

- Ja se nikome apsolutno nisam ovde poveravala, čisto da se zna - kazala je Maja.

- Moram da kažem da sam ja Asmina istinski gotivila, ali da je on pokušao neke stvari,koje se meni nikako ne dopada - kazala je Maja.

- Čovek želi da kopira velike rijaliti igrače - dodala Aneli.

- Iskompleksiran je i sujetan. Mislim da je Staniju srozao, ponižavao ju je sa ostalim devojkama. Na mene je kivan jer sam ga odbila, pokazao je kakav je - rekla je Maja.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.