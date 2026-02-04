SUJETAN JE I ISKOMPLEKSIRAN: Maja žestoko potkačila Asmina, istakla da je srozao Staniju, pa Aneli dodatno oplela po bivšem! (VIDEO)

Šok!
Naredne sagovornice u emisiji ''Radio Amnezija'' bile su Aneli Ahmić, Maja Marinković i Vanja Prodanović.
- Zbog čega misliš da je Asmin rekao da se Maja srozala čak i ispod tebe? - upitao je Bora.
- Nije mi jasno šta taj čovek želi od mene. Pomisliću da mu se dopadam - rekla je Vanja.
- Aneli, da li se nekoj od vas dve poverila Jovana Cvijanović da je imala neku akciju sa Stefanom Karićem? - upitao je Bora.
- Ne. Meni je rekla da se druže i da su baš dobri - kazala je Aneli.
- Ne znam ja. Nisam upućena u to - kazala je Maja.
- Kojoj pre od vas dve idu u korist da ste povukle tužbe? - upitao je Dača.
- Ko je rekao da smo ih povukle? - upitala je Aneli.
- Poverile ste se pojedinim učesnicima - kazao je Dača.
- Ja se nikome apsolutno nisam ovde poveravala, čisto da se zna - kazala je Maja.
- Moram da kažem da sam ja Asmina istinski gotivila, ali da je on pokušao neke stvari,koje se meni nikako ne dopada - kazala je Maja.
- Čovek želi da kopira velike rijaliti igrače - dodala Aneli.
- Iskompleksiran je i sujetan. Mislim da je Staniju srozao, ponižavao ju je sa ostalim devojkama. Na mene je kivan jer sam ga odbila, pokazao je kakav je - rekla je Maja.
