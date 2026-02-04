AKTUELNO

Zadruga

STAO U ODBRANU SVOJE VEZE! Luka uložio sve napore da dokaže učesnicima kako je njegov odnos sa Anitom IDILIČAN! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Naredni gost u emisiji ''Radio Amnezija'' bio je Luka Vujović, koji je progovorio o odnosu sa Anitom Stanojlović.

Foto: TV Pink Printscreen

- Luka, zbog čega je došlo do svađe sa Anitom? - upitao je Bora.

- Nije došlo do okršaja fizičkog, kao što lažu učesnici ovde. Ovde govori ko kako želi. Kad drugi muškarci šetaju u bokesericama, to je normalno, kad sam se ja prestvačio i bio u gaćama, onda je nastao haos. Nema potrebe da se pravdam. Anitu je iznerviralo nešto deseto, a ne bokserice. Nemam ja nameru nekom da se pravdam, nadam se da je svakom to jasno. Anita ima pravo na to da prebaci kada se omalovažava ovde od učesnika, besna je, ja je razumem. Dosta učesnika se raduje tome da se svađamo Anita i ja, zato ja imam pravo da kažem šta imam po pitanju toga - kazao je Luka.

- Luka, ja imam komentar na sve to - kazao je Dača.

- Kako to da ti se ove godine niko ne dopada i da ti se u diskotece ne dopadne neka devojka da igrate? - upitao je Luka.

- Nije me privuklo, eto. Nisam imao potrebu da hrlim ka nekom, ako to nije iskreno - kazao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.

