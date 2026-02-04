AKTUELNO

Zadruga

RASKID NA POMOLU?! Luka priznao da mu je strpljenje na IZMAKU, zbog OVOGA je na korak to toga da okonča odnos sa Anitom! (VIDEO)

Šok!

Anita Stanojlović i Luka Vujović nastavili su razgovor o svom odnosu, te su stavili sve karte na sto.

- Ni sa kim ne sedim, ne pričam ni sa kim o nekim ženama ovde. Napadaš me bez razloga, Anita. Ništa loše ne radim, nemam loše postupke. Anita, ti moraš da shvatiš da nemaš poverenja u mene. Ako je tako, reci, mi, a na meni je da ja kažem da li želim da budem sa devojkom koja misli da ja lažem - rekao je Luka.

- To je ucena - dodala je Anita.

- Ne. To nije ucena, to je istina. Ako je tako, ja kažem kako je - kazao je Luka.

