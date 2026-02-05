Spala maska Asminu Durdžiću: Lažno vređa i proziva Maju, Aneli i ona ga unakazile! (VIDEO)

Osmeh ga odao!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Asmina Durdžića.

- Bravo čoveče, napokon si odustao od Maje! Braniš je i štitiš, a još si ti progonitelj - glasilo je pitanje.

- Ja sam je branio i 90% stola nije htelo da je komentariše zbog mene, a ona danas govori da sam alkoholičar i klošar, a ja sam rekao danas da je prostitutka koja se j*be na autobuskoj stanici, a mogao sam - rekao je on.

- Hvala Bogu da mu je došlo iz zadnjice u glavu. Nema ko šta da me brani dovoljno sam sposobna i jaka, a ako to radi ne treba da prebacuje. Branila sam ja nega celu sedmicu, a to sam radila zbog drugarice Stanije. Ja sam rekla da je alkoholičar. Dovoljno je jednom da se nasmejem i sve pada u vodu - govorila je Maja.

- Aneli je govorila da sam hteo da ubijem Noru, a ona je rekla da veruje Aneli. Ja sam rekao da ću svakome j*bati mater u p*čku i ona se tu našla uvređena - rekao je Asmin.

- Ne. Kad je rekao da je posle svega noć proveo sa bivšom devojkom ja sam rekla: "Bože sačuvaj šta je bivša devojka proživela". Ja sam rekla da verujem da su svađe bile jake, ali da ne verujem da je imao nameru da ubije svoje dete. On mene ne interesuje. Svako ko me uvredi će da dobije povratnu, a on to radi iz nemoći jer je dobio ignor i da je svestan da ne može za tri života da bude sa mnom - pričala je Maja.

- Ma kakvi on odustao, ovo su samo fore i igrice. On je cirkuzant, srozao se. On je ovde predstavljao nešto drugo i postao je cirkuzant jer nema izbora. On može da izgovara reči i da ga gazi preko njih, njemu samo da se nasmeješ on gazi preko svega. On se meni danas smeje, a posle reči koje sam rekla treba da me mrzi i zaobilazi, a ne sinoć da me budi i da mu fali svađa sa mom - dodala je Aneli.

Autor: A. Nikolić