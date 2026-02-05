AKTUELNO

Zadruga

Spala maska Asminu Durdžiću: Lažno vređa i proziva Maju, Aneli i ona ga unakazile! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Osmeh ga odao!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Asmina Durdžića.

- Bravo čoveče, napokon si odustao od Maje! Braniš je i štitiš, a još si ti progonitelj - glasilo je pitanje.

- Ja sam je branio i 90% stola nije htelo da je komentariše zbog mene, a ona danas govori da sam alkoholičar i klošar, a ja sam rekao danas da je prostitutka koja se j*be na autobuskoj stanici, a mogao sam - rekao je on.

pročitajte još

SLALI SMO PO*NO FOTOGRAFIJE: Poršelina se pohvalila vrelim prepiskama sa Anđelom, pa stavila Maju na stub srama: ANELI I ONA SE DRUŽE IZ ČISTE KORISTI

- Hvala Bogu da mu je došlo iz zadnjice u glavu. Nema ko šta da me brani dovoljno sam sposobna i jaka, a ako to radi ne treba da prebacuje. Branila sam ja nega celu sedmicu, a to sam radila zbog drugarice Stanije. Ja sam rekla da je alkoholičar. Dovoljno je jednom da se nasmejem i sve pada u vodu - govorila je Maja.

Foto: TV Pink Printscreen

- Aneli je govorila da sam hteo da ubijem Noru, a ona je rekla da veruje Aneli. Ja sam rekao da ću svakome j*bati mater u p*čku i ona se tu našla uvređena - rekao je Asmin.

- Ne. Kad je rekao da je posle svega noć proveo sa bivšom devojkom ja sam rekla: "Bože sačuvaj šta je bivša devojka proživela". Ja sam rekla da verujem da su svađe bile jake, ali da ne verujem da je imao nameru da ubije svoje dete. On mene ne interesuje. Svako ko me uvredi će da dobije povratnu, a on to radi iz nemoći jer je dobio ignor i da je svestan da ne može za tri života da bude sa mnom - pričala je Maja.

pročitajte još

UROTILI SE PROTIV NJE! Terza i Janjuš zajedničkim snagama osolili po Kačavendi! (VIDEO)

- Ma kakvi on odustao, ovo su samo fore i igrice. On je cirkuzant, srozao se. On je ovde predstavljao nešto drugo i postao je cirkuzant jer nema izbora. On može da izgovara reči i da ga gazi preko njih, njemu samo da se nasmeješ on gazi preko svega. On se meni danas smeje, a posle reči koje sam rekla treba da me mrzi i zaobilazi, a ne sinoć da me budi i da mu fali svađa sa mom - dodala je Aneli.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Nemam stav, ali ga stavim: Maja i Filip usijali kući žestokim prepucavanjem, Đukić ne može da joj odoli! (VIDEO)

Farma

Sviđam ti se: Kristijan shvatio da je Dušica odlepila za njim, njen osmeh govori više od hiljadu reči (VIDEO)

Zadruga

UĆUTI VIŠE: Janjuš priznao da su Uroš i Jelena bili intimni Ivanu iza leđa, Rajačić daje sve od sebe da stopira priču! (VIDEO)

Zadruga

Razbucala lažno prijateljstvo očas posla: Mina Vrbaški razvezala jezik i unakazila Aneli i Maju! (VIDEO)

Zadruga

On je uspeo da joj izmami osmeh na lice: Lukin prijatelj za Aneli imao samo jednu molbu, pa javno zapretio Asminu! (VIDEO)

Domaći

Karambol u najavi! Anita razvezala jezik i u paketu unakazila Maju i Aneli: Iste su, nemaju obraz i dostojanstvo! (VIDEO)