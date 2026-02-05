Sateran u ćošak! Luka konačno priznao da je šetao oko Maje u gaćama, pa se od nervoze zbog raskrinkavanja SKINUO OPET! (VIDEO)

Šok i neverica!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje za Anitu Stanojlović.

Zašto ne uzvratiš ukućanima koji te vređaju, već iskaljuješ bes na Luku koji je predobar prema tebi?

- Sve je počelo da me remeti u poslednje vreme. Na trenutak posumnjam, a posle mi bude krivo. Nikad nisam ćutala nikome, ali sad biram da budem mirna. Jutros su Mina, Dača i Uroš napravili spletku. Mina brani svoju vezu koja je gora od moje. On će tek shavtiti kad izađe napolje. Iz svoje nemoći moju vezu hoće da pokvari - rekla je Mina.ž

- Maja je rekla da se kaže Luki da će ona početi njega da komentariše. On se skinuo kod svog kretea i došao je kod Majinog u gaćama - rekla je Mina.

- Nisam bio u gaćama! - vikao je Luka.

- Skinuo si se kod svog kreveta i došao kod Maje - rekla je Mina.

- Ja mu verujem, ako se dokaže suprtono raskidam - rekla je Anita.

- Raspravljao se sa Majom - rekla je Mina.

- Nije - rekla je Anita.

- Šta sam imao gore na sebi? Koje sam gaće imao? - pitao je Luka.

- Maja je rekla da prenesem Luki da će drugačije da ka komentariše i ja sam preneo, mene ne interesuju spletke - rekao je Uroš.

- On se zakleo u Nou da nije u gaćama došao kod Maje - rekao je Milan.

- On je rekao: "Majo ti me nikad nećeš negativno komentarisati" - rekao je Uroš.

- Nije tako bilo. Ono što je meni Anita rekla za Minu ublažio sam 200%. Ona je ušla u vezu i komentarisala Terzu - rekao je Luka.

- Nije tačno! - rekla je Mina.

- Zameraju Luki jer je Uroš jednom prokomentarisao koliki ima, i sad ispada da on ide i prikazuje. Ja verujem da nije bilo tako - rekla je Anita.

- Možda sam i bio u gaćama, da ne bude da izađe klip, ali nisam namerno - rekao je Luka.

- On je došao u jednom trenutku, a ja ga stvarno nisam zagledala između nogu. Ja mislim da jeste, ali nisam bila sigurna - rekla je Maja.

- Imao je trenerku u ruci - rekla je Dušica.

- Ljubavi skini se sad u gaće - rekla je Anita.

Autor: A.Anđić