Sve što je želela da čuje: Janjuš otvorio dušu o Aneli, priznao koliko je jaka ljubav prema njoj bila, a evo šta kaže o Maji nakon šest godina (VIDEO)

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje za Marka Janjuševića Janjuša.
Da li je iskren kad kaže da je voleo Aneli više od Maje Marinković?
- Jesam. U vezi sa Majom sam bio u braku i nije bilo prirodno. Sa moje strane je bila nesigurnost, ali ne kažem da nisam imao emociju - rekao je Janjuš.
- Obe veze su bile toksične. Ja sam imala 23 godine. Ne može niko da ti ospori osećanje koje je bilo u tebi u tom momentu. Posle abortusa koji se dogodio mi nikakav kontakt ljubavni nismo imali. Prošlo je šest godina i izgubio se taj osećaj - rekla je Maja.
- Ja njegovu i Majinu vezu nisam znala kakvi su bili u osećanjima. Odgovorio je i verujem mu. Bilo bi suludo da kaže da je voleo Maju više, a govorio je da mene voli - rekla je Aneli.
Autor: A.Anđić