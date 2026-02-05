Janjuš ponovo testira vezu vezu Anite i Luke: Vujović odmah otvorio dušu o svojim emocijama i zapušio usta svim dušebrižnicima (VIDEO)

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje za Luku Vujovića.

Da li si se ti odljubio od Anite?

- Ne, ja sam se tek zaljubio. Svaki dan mi je sve lepše, ali svaki dan sve više i više imamo bespotrebne rasprave. Znam kakve su moje emocije prema njoj i znam da sam čist i iskren. Meni ovde Anita ništa ne radi. Nije mi dala jednom za pravo da pomislim da je neko drugi zanima. U našoj vezi je idi mi - dođi mi. Ja sam iskren prema ovoj devojci, vreme će pokazati - rekao je Luka.

- Kažeš da si srećan, a posle mesec dana vašeg odnosa su svađe po sedam sati svaki dan. Ako si srećan, nisi normalan - rekao je Janjuš.

- Ja nisam sad srećan. Mi smo ozvaničili vezu i počeli da se upoznajemo, ja nju nisam poznavao - rekao je Luka.

- Ti si rekao da si počeo nju i da voliš - rekao je Mića.

- Ona jeste brižna prema meni, zamera mi neke stvari iz straha - rekao je Luka.

- Mislim da se svakog dana sve više vezuje i zaljubljuje. Mora da se nesi ne znam šta da bi se odljubio. Kod nas se ništa konkretno nije desilo - rekla je Anita.

