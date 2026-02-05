AKTUELNO

U inat zlim jezicima! Anđelo i Aneli dokazali koliko je jako njihovo prijateljstvo: Uzaldu se trude da nas poremete... (VIDEO)

Blistaju!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje za Aneli Ahmić i Anđela Rankovića.

Da li ste vas dvoje svesni koliko ste zajedno jaki?

- Ja jesam! To smo pokazali, ne može nam niko ništa i kad skaču. Uzalud se trude da poremete naš prijateljski odnos. Jesam neki dan odreagovala onako, ali ne volim da neko koga volim pred svima kaže - rekla je Aneli.

- Razlog za ovo pitanje je bila moja iskrena kritika. Meni odgovara da provodim sa njom vreme. Ona je imala velika prijateljstva koja su pukla zbog par pića, a naše nije toliko veliko, a opet ljudi vide da se dobro oseća u mom društvu - rekao je Anđelo.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

