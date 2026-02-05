AKTUELNO

Zadruga

Ja sam Venera, on je Apolon: Aneli priznala da li bi volela Anđelu da rodi sina! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca". Voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje koje je bilo za Aneli Ahmić.

- Zoveš Asmina Marka DNK što ne može da se uporedi dok ti sa Divnom možeš - glasilo je pismo.

- Dobro, neka dođe Marko da se slikamo i da se proceni ko na koga liči. Pozdrav za "Asminova Grofice" - rekla je Aneli.

- Naravno da ja ne mogu da se poredim. To je ono smeće Filip Car izjavio. Ona je ista Divna kad je gledam sa strane, priča kao Divna i izgleda kao Divna - dodao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da li će Armando biti ipak sa Apolonom sa Zvezdare? - glasilo je pitanje za Aneli Ahmić.

- Nemam u planu da rađam više. Ja nikad nisam htela ime Armando, nego mi je on maltretirao da to bude muško ime i više puta je bila svađa jer ja nisam htela detetu da dam ime. Sa Apolonom neće biti jer sam ja Venera, on je Apolon i sijamo kao drugari - rekla je ona.

Foto: TV Pink Printscreen

Naredno pitanje bilo je za Asmina Durdžića.

- Što budiš jutros Aneli kad je legla? - glasilo je pitanje.

- Da joj j*bem mater. Pokazala je opet pravo lice, nasilnica je i nije dobra psihički. Bilo je dosadno i hteo sam da joj j*bem mater - rekao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić

