VOLELA BI DA JE ISPAO: Aneli otkrila da ne želi da gleda Luku više, priznala da joj jedna stvar izuzetno smeta (VIDEO)

Šok!
U toku je Mićina igra istine, naredno pitanje postavio je Mića Radi Todorović.
- Ko tebi stalno krade stvari? - glasilo je pitanja:
- Ja ne znam, mislim znam ali nećšu da otkrivam - rekla je Rada.
- Ja sam skupljala juče stvari koje su bile po podu, videla sam stvari kod Sare Raičević - rekla je Jovana.
- Ja neću da imenujem - rekla je Rada.
- Moraš da kažeš ko je ta osoba koja ti krade stvari - rekla je Jovana.
- Aneli da li ti nedostaje Luka? - upitao je Mića.
- Naravno da ne nedostaje, on je precrtan - rekal je Aneli.
- Da li bi ti bilo lakše da je Luka ispao? - upitao je Mića.
- Ne želim da ga gledam, ja njega ne primećujem, samo me nervira što on mene komentariše - rekla je Aneli.
Autor: N.B.