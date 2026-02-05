AKTUELNO

Zadruga

Rekla ni kap alkohola, a onda se ovde prevrnula na leđa: Kačavenda završila na samom dnu zbog alkoholisanja utorkom, Terza je zgazio kao mrava! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Žestoko!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje za Borislava Terzića Terze.

Šta misliš da li sad sve devojke imaju pravo da sve devojke koje je Kačavenda nazivala utorak devojkama da njoj morališu jer je pokazala da je ista?

- Da, tako se pokazalo. Igranje sa Mikijem, dopisivanje sa Anđelom, prisno druženje sa Janjušem. Njena pijana stanja utorkom, ništa nije bolja od ostalih, a samo s*ks nije imala - rekao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

- Sve mislim da je u pravu. Ja imam pravo da komentarišem koga hoću. Ne znam šta će da pričaju oni koji su godinama pili i j*bali šta su stili - dodala je Milena.

- Ti si rekla ni kap alkohola, a onda se ovde prevrnula na leđa. Ovo je njena nemoć, a kad je u pravu ona ovde skače - rekao je Terza.

- Slažem se dno dna sam. Jako teško podnosim kritike ovih bogougodnih perosona. Ne znam kad su primetili da sam sređan u petak, jer sam ja tri godine sređena. - poručila je Milena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mi ovde nismo moralisale, a ti si moralisala dve godine i onda si uradila mnogo gore - rekla je Saška.

- Kačavenda, ti si ovde sve pogazila! - rekao je Terza.

- Anđelo je u početku govorio da Milica nije bila trudna, a onda se ispravio da je ipak bila trudna - rekla je Milena.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Darko Tanasijević ponovo rešeta: Kačavenda na samom startu pala na najlakšem pitanju, a evo kako je prošao njen klan (VIDEO)

Zadruga

Ti si jedna nula od žene: Aneli na stubu srama zbog pijanog ponašanja i spopadanja Janjuša, Alibaba je zgazio! (VIDEO)

Zadruga

Rafalna paljba: Kačavenda kao nikad oplela po Ani Ćurčić i Zorici, a onda urnisala i Milicu Veličković! (VIDEO)

Zadruga

Ima lažnu frizuru, ISKRIVIO SE KAO PARAGRAF! Kačavenda urniše Anđela kao nikad, Ranković neće ostati imun na ovo! (VIDEO)

Zadruga

Gori studio: Kačavenda i Sandra se obrušile na Aneli, rešetaju je žestokim prozivkama na samom startu! (VIDEO)

Domaći

NE MOGU DA JE PODNESEM UTORKOM! Marija besna kao ris zbog Miljaninog alkoholisanja, pa brutalno udarila na Maju i Teodoru: Nije štedela reči! (VIDEO)