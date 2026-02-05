Rekla ni kap alkohola, a onda se ovde prevrnula na leđa: Kačavenda završila na samom dnu zbog alkoholisanja utorkom, Terza je zgazio kao mrava! (VIDEO)

Žestoko!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje za Borislava Terzića Terze.

Šta misliš da li sad sve devojke imaju pravo da sve devojke koje je Kačavenda nazivala utorak devojkama da njoj morališu jer je pokazala da je ista?

- Da, tako se pokazalo. Igranje sa Mikijem, dopisivanje sa Anđelom, prisno druženje sa Janjušem. Njena pijana stanja utorkom, ništa nije bolja od ostalih, a samo s*ks nije imala - rekao je Terza.

- Sve mislim da je u pravu. Ja imam pravo da komentarišem koga hoću. Ne znam šta će da pričaju oni koji su godinama pili i j*bali šta su stili - dodala je Milena.

- Ti si rekla ni kap alkohola, a onda se ovde prevrnula na leđa. Ovo je njena nemoć, a kad je u pravu ona ovde skače - rekao je Terza.

- Slažem se dno dna sam. Jako teško podnosim kritike ovih bogougodnih perosona. Ne znam kad su primetili da sam sređan u petak, jer sam ja tri godine sređena. - poručila je Milena.

- Mi ovde nismo moralisale, a ti si moralisala dve godine i onda si uradila mnogo gore - rekla je Saška.

- Kačavenda, ti si ovde sve pogazila! - rekao je Terza.

- Anđelo je u početku govorio da Milica nije bila trudna, a onda se ispravio da je ipak bila trudna - rekla je Milena.

Autor: A.Anđić