Leti perje! Sofija jednim potezom žestoko ponizila Milicu Veličković, pa nastao HAOS sa Dačom: Ako je napravio dete Milici koja ima burnu prošlost... (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditelj Milan Milošević pročitao je pitanje za Boru Santanu.

Na listi si zaboravio da navedeš Anđelu Đuričić.

- Nisam znao za to. Izvinjavam se Anđeli na tome, jako sam dobar sa njom. Nek bude da je pola negirala opet 20 ostaje. Ja godinama slušam kako ona komentariše, i ništa je nisam razumeo, zamisli tek gledaoci - rekao je Bora.

Dačo, da li si opet dokazao da Sofiji nisi nikakav drug i da ne možeš nikome da budeš drug? Prošle godine si jedva dočekao da se distanciraš kad je došla trudna Milica.

- Koga boli ku*ac šta pišu ovi ljudi. Ja sam ispao loš prijatelj iako to ne smatram. Bio sam tu za nju kad nije smela da uđe u kuću, a ja sam ponosno bio sa njom. Ja sam se dopisivao kad je njoj bilo noćima teško i ja sam izlazio sa njom. Zašto sam napolju bio sa njom, stajao uz nju i njenu porodicu i moj otac. Ja sam dočekao to da je čovek rekao da se je*e sa Albanicma posvađao sa njom - rekao je Dačo.

- U svađama! Ja sam se ogradio kad je Milica rekla ili dete ili Sofija - rekao je Terza.

- Ako je napravio dete Milici koja ima burnu prošlost zaštoi ne bi bio sa mnom, a nisam bila sa njim - rekla je Sofija.

Autor: A.Anđić