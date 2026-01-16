Sofija zapretila Milici Veličković: Otkrila da je drži u šaci, nakon Elite 9 sprema uništenje! (VIDEO)

Haos!

U toku je emisija "Gledanje snimaka" voditeljka Ivana Šopić najavila je novi snimak, a takmičari "Elite" imali su priliku da vide kako Hana Duvnjak razgovara sa Danilom Dačom Virijevićem i ogovara Sofiju Janjićijević zbog haosa koji je imala sa Borislavom Terzićem Terzom.

- Ja sam joj odmah rekla da preteruje jer sam čula šta izgovara za dete i rekla sam joj da sad Bog ne može da je opere. Ko će da joj pomogne ako ne Dača? Zato sam njemu i rekla - govorila je Hana.

- Demon neki je ušao u mene, psovala sam i Daču da me ostavi, sve koje su mi prilazili. Meni je Hana sve do detalja ispričala šta sam rekla za Barbaru, Milicu, Terzu, njegovu mamu i tatu - rekla je Sofija.

- Da li postoji tvoj drug koji je sa Milicom? - pitala je voditeljka.

- Ja nisam znala kakva osoba je u pitanju kad je ovde ušla, gledala sam je samo kao trudnu ženu. Kad sam izašla drug sa Novog Beograda mi je ispričao, pokazao mi je prepiske i ulaziću u detalje ako bude trebalo, ali ne ovde, nego ako bude napolju pričala. Ja nju nisam spomenula tokom leta, a ona je komentarisala moju poridicu i mene preko TikTok-a. Ja ovde jesam lupala sve i svašta. Što se tiče Milice ušla sam sa stavom da ću da je komentarišem kako se ona postavila prema meni prošle sezone. Više nemam nijedan gram, niti dozu da smem da prećutim na uvrede koje je ona meni izgovarala. Ako nešto budem saznala pričaću detaljnije i trenutno ću na ovome da se zaustavim - pričala je Sofija.

- Posle osmice sam bio na nekoj žurki i jedna devojka koja je došla sa momkom mi je rekla da mi kaže nešto da us*rem Milicu, sve da mi pokaže zbog deteta. Koliko sam to želeo nisam hteo ništa da čujem jer bi mi u glavi bilo još gore neke stvari da saznam. Ja sam devojku prvi put video, a ona mi je rekla: "Hoćeš da je us*reš i da je tužiš zbog deteta?" - rekao je Terza.

- Kako bi se postavio između njih dve? - pitala je Ivana Šopić.

- Gledao bih da smirim situaciju, ali ne bih dozvolio da je vređa. Ja sam sa Sofijom, Sofiju volim, a da dozvoljavam da je ponižava kao prošle sezone... Ona treba da izbegava da je komentariše, ja sa njom treba da se peglam. Normalno je da oseća bes jer šta je sve Milica rekla za njenu porodicu i šta je sve izmislila - nastavio je Terza.

