SRCE NA MESTU: Milosava poletela na sedmo nebo zbog rošendanske čestitke od Jovana, a evo šta joj je poručila PORODICA! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Milosava Pravilović danas proslavlja svoj rođendan. Nakon što je stigla u Dubiozu, gde se proslavlja održava, Ivan Marinković je umesto nje pročitao čestitke koje su stigle za nju. Među njima, jedna čestitka se posebno izdvojila.

Foto: TV Pink Printscreen

- Mama, želim da znaš koliko te volim i koliko si mi važna. Pobrini se za svoje dravlje, potrebna si mi još dugo, dugo. Baba je dobro, to je najvažnije. Tvoja ćerka Aleksandra, unuka Anastasija i Milovan. P.S. nadam se da nećeš izaći sa rođendana, kao što si rekla, jer mislim da će i Jovan gledati - glasilila je čestitka od Aleksandre.

- Draga mama, volim te puno. Čuvaj se i budi dobro - glasila je naredna čestitka.

- Ćerko, voli te tvoja majka Nada. Ne brini, sve je dobro - glasila je čestitka.

- Srećan rođendan, Milosava. Sve najlepše ti želim - glasila je čestitka od Jovana Rajića.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: S.Z.

