Zavadi, pa vladaj: Dača i Kačavenda rešili da se povuku iz svih sukoba na par dana, a posle sledi karambol! (VIDEO)

Žestoko!

Milena Kačavenda večerala je i tom prilikom komunicirala sa Dačom Virijevićem o Sofiji Janićijević i Borislavu Terziću Terzi kada su smislili novu taktiku i rešili da se primire na par dana.

- Može Bog otac da siđe, ja ću reći nisam - rekao je Dača.

- Kaže: ''Ovo dvoje su stariji ljudi'', a Miki je njegovo godište - rekla je Kačavenda.

- Nek p*šaju po meni i tebi, ali najbolja taktika je ovde: ''Zavadi, pa vladaj'' - rekao je Dača.

- Je l' si čuo što je rekao: ''Gde su krenuli biciklom na Rusiju?'', a ja to nisam rekla za njih već nešto za Zolu i Janjuša. Jovana me upozorila na određene stvari, ali samo dan-dva da se iskuliram i sve ću ih gaziti - rekla je Milena.

- Isto, oni svi što su ustali sinoć imaju zajedno 100 godina i skaču na mene klinci - rekao je Dača.

- Terza je očekivao da ću ja da penim, hoće svađu sa mnom, ali neće dobiti - rekla je Milena.

- Ovi koji hoće namerno svađu, ne trebaš da im daš - rekao je Dača.

- Terzi su žile iskočile - rekla je Milena.

- Svaki put kad kreneš da se svađaš s njima, to je prašina na njihovu vezu - rekao je Dača

Autor: N.Panić