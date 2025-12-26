KARAMBOL! Asmin i Dača stavili tačku na prijateljstvo, brutalnom svađom napravili HAOS: Alibaba skočio na bivšeg prijatelja (VIDEO)

Žestoko!
U toku je emisija ''Gledanje snimaka'', a voditelj Milan Milošević najavio je klip u kom Sofija Janjćijević priča o sukobu Maje i Asmina sa Dačom Virijevićem.
- Ja se ne plašim nikoga, ko me bude vređao vrećađu još više - rekao je Dačo.
- Ja sam mu rekla ako mu neko uvredi porodicu da precrta tu osobu - rekla je Sofija.
- Ko mi uvredi porodicu mogu da se napu*e ku*ca i meni i mojoj porodici - rekao je Dačo.
- Ja sam jutros odlučio da ne vodim nijčije ratove. Mene zanima samo jedna žena! - rekao je Asmin.
- Na Terzu nećeš da skočiš! Lažno drugarstvo sa višim ciljem! Šta si rekao za Sofiju? - pitao je Dačo.
- Ne sećam se - rekao je Asmin.
- Rekao si da ćeš da je muvaš. Kakav je to drug? - pitao je Dačo.
- Bili drugovi deset dana - rekao je Asmin.
- Nemojte vi meni o vašim drugarstvima... Ljubomorisao Mini što se druži sa tobom, znam ja njega... Ti si jedan patološki lažov i prevarant - rekao je Dačo.
- Potvrdio si da si peder - rekao je Asmin.
- I ti da te he*tao advokat - rekao je Dačo.
- Tvog tatu je*ao advokat - rekao je Asmin.
Autor: A.Anđić