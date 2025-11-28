AKTUELNO

Zadruga

PRIJATELJSTVO NA TANKOM LEDU: Asmin smatra da mu je Dača okrenuo leđa, pa se ostrvio na Maju i njeno ponašanje! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

Na prvom video-klipu u emisiji ''Gledanje snimaka'', učesnici su imali priliku da vide razgovor Dače Virijevića i Aneli Ahmić, koji su razgovarali o Asminu Durdiću. Nakon završetka video-klipa, voditelj Milan Milošević je dao reč Maji Marinković.

- Asmin je došao i rekao je Luki i Maji da ne pričaju da je blam što je stigla torta, ja sam o tome krenuo razgovor sa Aneli - kazao je Dača.

- Ja ne znam šta im je stiglo, Zorica je rekla da dete liči na Asmina i Aneli - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- U pušionici si rekao Luka da je to veliki blam, ja sam sve to čuo - kazao je Dača.

- Ja mislim da Dača mrzi Maju i da želi da Asmin bude bolji sa mnom, zato sve to radi što radi. Ne znam što je Asmin rekao maločas da mu Asmin radi iza leđa - rekla je Aneli.

- Luka i Maja su sedeli i rekli ''kakav blam''. Ja sam pitao o čemu se radi i šta je blam, a oni su rekli Anelino ponašanje i sve što se dešava. Ja sam rekao Maji da nema šta da bude ona tu dok se na neki način ja ogovaram i prozivam - kazao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.  

Autor: S.Z.

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

PRIJATELJSTVO NA TANKOM LEDU?! Terza priznao da ga je Munjez RAZOČARAO svojim ponašanjem! Uveren da ga je PROVOCIRAO, pa istakao: TO SE NE RADI! (VIDE

Zadruga

Prijateljstvo na tankom ledu: Anita zapušila Urošu usta, pa priznala da joj je Anđelo ispred svih! (VIDEO)

Zadruga

Nisam skot, ali ga i dalje štitim: Lukina i Anelina veza na tankom ledu, on uporedio njega i Maju s Anđelom i njom, Marinkovićeva skočila kao oparena

Zadruga

Prijateljstvo Luke i Filipa na tankom ledu: Vujović svim silama pokušava da se opere zbog IZDAJE! (VIDEO)

Zadruga

NJENA REAKCIJA JE SVAKOG UTORKA SVE JAČA: Dača uveren da je Asmin ušao Maji pod kožu, istakao da je njeno prijateljstvo sa Stanijom LAŽNO: OVAKVO PONA

Domaći

ENA I MILENA SU OD VEČERAS JETRVE: Janjuš ubeđen da Miki nije imun na Kačavendu! Prijateljstvo Dudića i Zorice na tankom ledu (VIDEO)