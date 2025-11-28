PRIJATELJSTVO NA TANKOM LEDU: Asmin smatra da mu je Dača okrenuo leđa, pa se ostrvio na Maju i njeno ponašanje! (VIDEO)

Haos!

Na prvom video-klipu u emisiji ''Gledanje snimaka'', učesnici su imali priliku da vide razgovor Dače Virijevića i Aneli Ahmić, koji su razgovarali o Asminu Durdiću. Nakon završetka video-klipa, voditelj Milan Milošević je dao reč Maji Marinković.

- Asmin je došao i rekao je Luki i Maji da ne pričaju da je blam što je stigla torta, ja sam o tome krenuo razgovor sa Aneli - kazao je Dača.

- Ja ne znam šta im je stiglo, Zorica je rekla da dete liči na Asmina i Aneli - rekao je Luka.

- U pušionici si rekao Luka da je to veliki blam, ja sam sve to čuo - kazao je Dača.

- Ja mislim da Dača mrzi Maju i da želi da Asmin bude bolji sa mnom, zato sve to radi što radi. Ne znam što je Asmin rekao maločas da mu Asmin radi iza leđa - rekla je Aneli.

- Luka i Maja su sedeli i rekli ''kakav blam''. Ja sam pitao o čemu se radi i šta je blam, a oni su rekli Anelino ponašanje i sve što se dešava. Ja sam rekao Maji da nema šta da bude ona tu dok se na neki način ja ogovaram i prozivam - kazao je Asmin.

