Zadruga

Šta li će Maja reći na ovo? Kačavenda joj radi sa Jovanom iza leđa, u sve umešan i Alibaba! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Izdaja za izdajom!

Jovana Cvijanović porazgovarala je i sa Milenom Kačavendom, koja joj je dala do znanja da su je Maja Marinković i Aneli Ahmić otpisale zbog Asmina Durdžića.

- Maja me iznervirala jer ustaje i kao mene ponižava - rekla je Jovana.

Pored ovakvih prijatelja, neprijatelji joj ne trebaju: Jovana otrčala kod Majine ljute suparnice, pa je napljuvala za sve pare! (VIDEO)

- Polako, pratićemo situaciju. Mi smo pratili obe dok si ti bila s Asminom, a Aneli je prva rekla: ''Neprijatelje držim blizu'' - rekla je Milena.

- Ne znam da li sam luda, ali vidim da nešto nije dobro - rekla je Jovana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nisi luda, Asmin je problem zato su te i oduvale, ne mogu to da svare - rekla je Milena.

- Uskočila bih ja začas da se poigram, ali mi on(Asmin) nije siguran - rekla je Jovana.

Preokret: Đukić priznao da li mu fali Maja, ona ostala bez komentara! (VIDEO)

- Sve ja znam, samo puštam i ćutim - rekla je Milena.

- Pitala mene Aneli: ''Je l' smo Anđelo i ja favoriti?'', a ja kažem: ''Ti si'' i samo je čekam da kažem: ''Glupačo, glupa'' - rekla je Jovana.

Foto: TV Pink Printscreen

Živi kao šef: Luka se totalno prepustio Anitinim čarima, pa dobio pedikir za pamćenje! (VIDEO)

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

