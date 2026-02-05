Šta li će Maja reći na ovo? Kačavenda joj radi sa Jovanom iza leđa, u sve umešan i Alibaba! (VIDEO)

Izdaja za izdajom!

Jovana Cvijanović porazgovarala je i sa Milenom Kačavendom, koja joj je dala do znanja da su je Maja Marinković i Aneli Ahmić otpisale zbog Asmina Durdžića.

- Maja me iznervirala jer ustaje i kao mene ponižava - rekla je Jovana.

- Polako, pratićemo situaciju. Mi smo pratili obe dok si ti bila s Asminom, a Aneli je prva rekla: ''Neprijatelje držim blizu'' - rekla je Milena.

- Ne znam da li sam luda, ali vidim da nešto nije dobro - rekla je Jovana.

- Nisi luda, Asmin je problem zato su te i oduvale, ne mogu to da svare - rekla je Milena.

- Uskočila bih ja začas da se poigram, ali mi on(Asmin) nije siguran - rekla je Jovana.

- Sve ja znam, samo puštam i ćutim - rekla je Milena.

- Pitala mene Aneli: ''Je l' smo Anđelo i ja favoriti?'', a ja kažem: ''Ti si'' i samo je čekam da kažem: ''Glupačo, glupa'' - rekla je Jovana.

Autor: N.Panić