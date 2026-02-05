ŠOK: Anita izdiktirala Luki rečenice kojima će se ograditi od Maje! (VIDEO)

Više nema strpljenja!

Anita Stanojlović za vreme reklama držala je Luki Vujoviću lekciju i izdiktirala mu rečenice kojima će se ograditi od Maje Marinković.

- Ja verujem u ovo što Dača kaže da ga je Maja štipnula i da mu je rekla - govorila je Anita.

- Možda Maja laže? Meni je ovo nebitno - dodao je on.

- Meni je bitno, neću da se priča da ti se sviđa druga devojka dok si sa mnom u vezi. Šta si ti nervozan? U emisiji si odmah na mene skočio. Treba da kažem da ti je stalo do tvoje devojke, da sa Majom nemaš komunikaciju i da je ovo ružno jer ti je stalo do toga kako se ja osećam - pričala je Anita.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A. Nikolić