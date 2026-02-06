Obilo mu se o glavu pljuvanje Anastasije: Bora iskazao gorko kajanje, njegova bivša zanemela zbog ovog pitanja (VIDEO)

Nije mu lako!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", a voditeljka Ivana Šopić najavila je klip u kom Bora Santana priznaje da mu nedostaje Anastasija Brčić.

- Ne vredi, on i dalje ima te emocije - rekao je Ilija.

- Nedostaje mi, ali šta je tu je - rekao je Bora.

- Šta da radim.Nedostaje mi da blejimo, ali posle svega nema smisla. Moj stav do kraja će ostati da se nećemo pomiriti. Malorpe je rekao Jovani da mi kaže da mu nedostajem - rekla je Anastasija.

- Kako ti se sviđa pesma? - pitala je Ivana.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić