Bukti rat u Eliti: Sofija sasula Dači i Kačavendi sve u lice, Terza je svim silama brani od njihovih napada! (VIDEO)

Ne smiruju se!

U toku je emisija "Gledanje snimaka". Voditeljka Ivana Šopić najavila je prvi klip, a takmičari su imali priliku da vide kako Milena Kačavenda ogovara Sofiju Janićijević.

- Moje mćutanje je uvreda, a nije ono što im drugi kažu. Ovo je želja ovo dvoje ljudi da se sklone od mene. Ja sam strašno vređala Terzu kad je ušao u sukob sa Milenom. Milena ističe da je stala uz mene, ja to ističem, ali skakala sam i ja ovde za njih i to nikad nisam spomenula i rekla. Mislim da je nepošteno prema meni da mi zameri jer sam ostala bez reči. Ja sam prečutala, a nakon 20 minuta rekla da ne može da me brani. Ja ću da ispadnem najveći prijatelj i sve što mi je pričala je zakopano - rekla je Sofija.

- Kačavenda nije naš neprijatelj. Ako joj je prijatelj zašto joj nabija na nos? Ona meni plače ispod pokrivača zbog ovoga što je od njih doživela - dodao je Terza.

- Ona je prošle sezone rekla: "Lazara mi i Mateje j*baću im mamu čim prođemo kapiju" i to nije uradila. Šta meni zamera? Što ih nisam branila? Dača se odlilno brani sam, a ja sam Terzi rekla da je dosta. Ja se ni prema kome nisam ogrešila - pričala je Sofija.

- Ona je plakala jer je kriva prema meni - dodao je Dača.

- Ne nisam, ja sam te pitala šta sam uradila i ti nisi imao odgovor na moje pitanje. Ja pokazujem kakav sam prijatelj jer ih ni posle ovoga ne komentarišem - rekla je Sofija.

- Mene je konkretno pogodilo to što je Terza bio nepravedan prema meni i rekao stvar koju ja njemu nisam rekao. Mi se svađamo, Sofija je sela pored njega i rekla je da se ne seća da sam ja spomenuo. On je nju grlio i meni govorio: "Keru, mrš na mesto". Meni je tako bilo krivo da on nju grli i govori kako ja njoj neću priči. Ona je meni svašta rekla i kad je popila, dok sam išao za njom, ali to ne zameram jer je bila pijana. Ja sam mogao i napolju da se ogradim od nje. Po njenim rečima ja sam se družio sa njom da bih bio u kadru - pričao je Dača.

- Pa on je govorio da bi ispao da nas nije bilo. On je rekao da smo nebitni i da će da gasi temu, a i da će da spominje njenu majku. Što je rekao da se čuo sa njenom majkom i da ona zbog toga danas plače? - dodao je Terza.

Autor: A. Nikolić