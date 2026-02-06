AKTUELNO

Zadruga

Novi raskid u Eliti na pomolu? Veza Mine i Viktora na klimavim nogama, ljubomora izazvala dramu (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Da li će sve doći na reči Ivana Marinkovića?

U toku je emisija "Gledanje snimaka". Voditeljka Ivana Šopić najavila je prvi klip, a takmičari su imali priliku da vide kako još jednu scenu u kojoj se Mina Vrbaški nervira jer Viktor ljubomoriše na Asmina Durdžića.

- Imali smo posle razgovor i rešili smo sve. Ja se prilagođavam, isto tako i on meni. Verujem da ćemo moći nomrlano da funkcionišemo - rekla je Mina.

pročitajte još

Bora Santana van sebe: Pravi karambol zbog Uroša Stanića, takmičari sumanju u njegova osećanja! Hitno reagovalo obezbeđenje (VIDEO)

- Ja vidim da je Viktor neiskusan i mlad i vidim da je Mini ovo već dosadilo. Šalim se ne mogu da budem skot, slatki su. Zaučudilo me je kad je Mina rekla da niko ne može da ima autoritet nad njom - dodao je Ivan.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: A. Nikolić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Mina na ivici suza, Terza NEĆE DA SE PROMENI! Raskid na pomolu?! (VIDEO)

Domaći

Napeto u Eliti! Kačavenda razapeta na stub srama, Bora uništio Matoru uz CRNU LISTU njenih bivših prijatelja, veza Mine i Viktora NA KLIMAVIM NOGAMA,

Zadruga

Nova priprema za raskid: Gastoz bez zadrške sasuo Anđeli sve, pa u poslednjem trenutku promenio ploču i priznao koliko mu je stalo do nje! (VIDEO)

Domaći

Vratio joj osmeh na lice: Anita zaboravila na sve probleme sa Lukom čim je čula Reljin glas! (VIDEO)

Zadruga

Karakter mi je nula, al ću se zakunem: Gastoz ostavio ponos po strani i odlučio da poslednju noć u Eliti provede u Anđelinom krevetu! (VIDEO)

Zadruga

'SUJETAN SI NA KUB!' Prijateljstvo Slobe analitičara i Nikole Lakića na KLIMAVIM nogama, peckali jedno drugo kao NIKAD! (VIDEO)