Novi raskid u Eliti na pomolu? Veza Mine i Viktora na klimavim nogama, ljubomora izazvala dramu (VIDEO)

Da li će sve doći na reči Ivana Marinkovića?

U toku je emisija "Gledanje snimaka". Voditeljka Ivana Šopić najavila je prvi klip, a takmičari su imali priliku da vide kako još jednu scenu u kojoj se Mina Vrbaški nervira jer Viktor ljubomoriše na Asmina Durdžića.

- Imali smo posle razgovor i rešili smo sve. Ja se prilagođavam, isto tako i on meni. Verujem da ćemo moći nomrlano da funkcionišemo - rekla je Mina.

- Ja vidim da je Viktor neiskusan i mlad i vidim da je Mini ovo već dosadilo. Šalim se ne mogu da budem skot, slatki su. Zaučudilo me je kad je Mina rekla da niko ne može da ima autoritet nad njom - dodao je Ivan.

Autor: A. Nikolić