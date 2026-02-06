Folirao je da POVRAĆA KAD NAS JE VIDEO! Bora otkrio kakve LJUBOMORNE SCENE mu Uroš pravi, Janjuš u šoku! (VIDEO)

Ne veruje.

Danas Odabrani učesnici nominuju, a nakon Asmina Durdžića na red je došao i Bora Terzić.

- Kačavenda i Dača su se okrenuli protiv Sofije samo zato što je ćutala, tako se ograđuju od nje, to mi je neshvatljivo, ali neću njih, nominovaću Uroša Stanića, ona govori da je Sofija monstrum, dečko nam ne da mira, radi ovo sa Borom namerno, pokušava da ga izludi, hoće da ga ponizi. On je jedno ozbiljno smeće, provokator, g*vno, sve prijatelje je izdao, blam me je ljudi što se druže sa njim, a znaju da će da ih namesti - rekao je Terza.

- Nominovao bih nekoliko osoba, nema potrebe malu Hanu da nominujem, to sam završio. Nominovaću Uroša, ja sam njega zgotivio, hteo sam da mu pružim prijateljstvo, meni je bilo simpatično kao što se druži Janjuš s njim, hteo sam da se družim s njim, ali kad sam video šta mi je sve radio... Došao ispred rehaba, Sandri Todić je neprijatno, ne sme da se zagrli drugarski sa mnom, neće da se svađa s njim rekao svima da nemaju kontakt sa mnom. Lažne scene mi je pravio. Izašao je i kao kreće da povraća, nije ni povratio samo pljunuo, to je kraj video sam da folira - rekao je Bora.

- Kao zato što te video sa Anastasijom - pitao je Janjuš.

- Da bre, ona se plaši njega, rekao sam joj kome se ti plašiš, bre. Hoće da me namesti da sam gej, meni to niko ne može da nametne. Hoću da odmorim od njega dva dana

Autor: R.L.