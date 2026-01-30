KAO DA SAM TROJE DECE USVOJIO! Terza tvrdi da ima ogromnu podršku, Sofija ga podržala i dala mu krila! (VIDEO)

Ne veruje u Uroševe reči.

Bora Terzić Terza je ovog jutra u pušionici komentarisao svoju svađu od sinoć, koju je imao sa Urošem Stanićem, te je istakao da će nastaviti da ga vređa jer ima podršku napolju. Njegova devojka Sofija Janićijević dala mu je vetar u leđa.

- Samo decu izuzmeš, a ovo ostalo, sestru, mamu, tetku, babu. Ide za mnom tri godine i govori "monsturme", e mamu ti j*bem ja u p*čku... Uvek ga navučem tako. Boli te što nisi bio u Amidžiju, mali degenerik. Baš me nešto boli. To kad mi kaže: "Osuđen si napolju", pa tek ću sad da ga vređam i da mu se u*erem u život - pričao je Terza i nastavio:

- Ja sam ovde četvrta sezona, prošle godine napravio najveće s*anje, izađem napolje, kao da sam troje dece usvojio, koga to boli k*rac. Mogu j*bem mu hiljadu puta - istakao je Terzić.

- Prošle sezone nijedno negativno pitanje nismo dobili, nećemo ni ove - konstatovala je Sofija.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.