Nemam hrabrosti da ga NOMINUJEM! Sofija drhtavim glasom otkrila da sve oprašta Dači! (VIDEO)

Danas nominuju Odabrani, a sledeća na redu da nominuje bila je Sofija Janićijević.

- Ja bih nominovala Daču, ali nemam hrabrosti za to, jer ga mnogo volim, odbiću to za njegovu nezrelost, na njegove mlade godine, nema školu životnu da proceni ko mu je prijatelj. Ali jedino je on mogao da me povredi toliko, on i Milena, ali ona je izolaciji. Jedina osoba koja mi se zamerila je Uroš Stanić, njega ću nominovati, nema šta mi nije radio, pljuvanje, upadanje u hotel, bacanje stvari, nema šta nisam doživela od njega, ja sam jako stabilna jedina sam osoba koju maltretira godinu i po dana, a da se nisam fizički obračunala s njim. Njega nominujem - rekla je Sofija.

- Hvala ti Asmine, ali ne lupaj sad, trebalo je sad da jedemo bih mek. Ja ću nominovati Aneli. Ona me je razočarala, krenula da me vređa, da govori da sam glupa, da treba da idem kući - nominovala je Sara.

- Hteo sam da nominujem ili Jovanu pevačicu, jer nije unela osveženje, ali demantovala me je na žurki, tako da neću nju nominovati. Nominovaću Vanju Živić, totalno mi je bezlična, nema nikakvu težinu kao učesnik, njeni komentari nisu zanimljivi, kao i podela budžeta, smorila me, uhvatila se Aneli, to je uradila nasilno. Ne vidim njenu poentu u rijalitiju - rekao je Filip.

