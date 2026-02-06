Opisivala je Terzin polni organ i poredila ga sa Viktorom! Luka uništio Minu, a onda otkrio kako Aneli PRAVI PLAN DA BUDE GLAVNA ŽRTVA! (VIDEO)

Rešio da oda sve tajne bivše verenice.

Danas nominuju Odabrani, a sledeći je svoj stav izneo Luka Vujović.

- Bora treba da ide na takmičenje pljuvanja u dalj, to je tvoja disciplina. Pozdrav za Asminovu armiju, ako ste žene, žao mi je što vas pozdravljam, ako ste muškarci... Neću Aneli da nominujem, jer će svi da okrenu priču kako ja imam potrebu da nominujem, ali ja se sećam Aneline rečenice: "To je najbolje što je Ena u izolaciji, jer ispada žrtva". Oni normalni ljudi mogu iz mojih postupaka da zaključe šta da ne rade u životu. Nominovao bih i Anđela, jer ima potrebu da mnogo puta provuče Anitu, ona se ugrize za jezik, da je slobodna, sigurno bi mu odbrusila, dala je sebe u tom odnosu maksimalno. Nominovaću Minu Vrbaški, jer to mi je sveže, petlja se u tuđe odnose, pokazala je da nije ničiji prijatelj, misli da ako je bila učesnik više godina da ljudi ne mogu da je provale. Viktor je dobar momak, prvo mu je učešće, ponaša se fenomenalno, momci nisu ljubomorni na stare učesnike, ne mešaju se, pokazuju da normalan momak može da bude u rijalitiju. Mina nema svoje ja, ona se klela u brata Viktoru i Aniti da nije radila neke stvari. Ona mu je od prvog dana radila iza leđa, da li je opisivala Terzin polni organ kad je ušla u vezu ili pre. Da li je poredila Viktora i Terzu. Mina je nefer prema nama, nismo joj zlo mislili, nikad nisam komentarisao da njihova veza nema perspektivu, iako sam to znao - rekao je Luka.

- Ja imam više ljudi koje bi nominovala, Daču, Anđela, on ima potrebu da me komentariše, da sam bila sa petoricom, on mi je upao palicom u stan, lomio telefon pred detetu, neću da mu dam na značaju, da bude opet treći zbog mene. Njega neću nominovati, jer neću da ga kačim u našu vezu. Nominovaću nekog ko mi uvlači porodicu, Aneli mi spomene uvek dete, majku, oca mog detata, Aneli je prodala porodicu zbog rijalitija, tako da nominovaću nju - rekla je Anita.

Autor: R.L.