Pričaj o Karićevom parfemu i Gastozu: Sofija optužila Daču da je bio uz nju samo zbog kadra, on razvezao jezik i otkrio šok detalje! (VIDEO)

Krenulo raskrinkavanje!
U toku je emisija "Gledanje snimaka", a Sofija Janićijević i Milena Kačavenda nastavile su svoj brutalni sukob u koji se umešao i Dača Virijević.
- Kako tvoja podrška napolju nije komentarisala do sad neke stvari? - upitala je Milena.
- Zato što me nisi izdala do sad - rekla je Sofija.
- Ne možeš da dozvoliš da Terza vređa Daču, a da ti ćutiš - rekla je Milena.
- Poenta je što su se Milena i Dača sklonili od mene bez ijedne reči - rekla je Sofija.
- Tvoje okice ja znam najbolje, a ne Milena - rekao je Dača.
- Nisi trebao svojoj prijateljici da kažeš da će mi se zlo vratiti, jer ti znaš da bih ti ja prišla. Ti si bio uz mene zbog kadra - rekla je Sofija.
- Mislio sam da ćeš biti s Gastozom, zato sam bio uz tebe. Pričaj o parfemu Karićevom - rekao je Dača.
- Poslao mi ga je preko tebe da mirišem na njega - rekla je Sofija.
Autor: N.Panić