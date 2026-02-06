Pričaj o Karićevom parfemu i Gastozu: Sofija optužila Daču da je bio uz nju samo zbog kadra, on razvezao jezik i otkrio šok detalje! (VIDEO)

Krenulo raskrinkavanje!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", a Sofija Janićijević i Milena Kačavenda nastavile su svoj brutalni sukob u koji se umešao i Dača Virijević.

- Kako tvoja podrška napolju nije komentarisala do sad neke stvari? - upitala je Milena.

- Zato što me nisi izdala do sad - rekla je Sofija.

- Ne možeš da dozvoliš da Terza vređa Daču, a da ti ćutiš - rekla je Milena.

- Poenta je što su se Milena i Dača sklonili od mene bez ijedne reči - rekla je Sofija.

- Tvoje okice ja znam najbolje, a ne Milena - rekao je Dača.

- Nisi trebao svojoj prijateljici da kažeš da će mi se zlo vratiti, jer ti znaš da bih ti ja prišla. Ti si bio uz mene zbog kadra - rekla je Sofija.

- Mislio sam da ćeš biti s Gastozom, zato sam bio uz tebe. Pričaj o parfemu Karićevom - rekao je Dača.

- Poslao mi ga je preko tebe da mirišem na njega - rekla je Sofija.

Autor: N.Panić