AKTUELNO

Zadruga

Kačavenda više ne zna gde udara: Takmičari je nagazili sa svih strana, vređaju je kao nikad nikog! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Bolan udarac za nju!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", a takmičari su imali prilike da pogledaju kako Marko Janjušević Janjuš i Borislav Terzić Terza ogovaraju Milenu Kačavendu.

- Mnoge stvari koje sam govorila za Luku su se i desile, mislim da mu je otac uzeo nešto i tako dalje. Meni se sviđa Janjuševo mišljenje, očigledno je to ono što je hteo da mi kaže na nominacijama. Ja nikada nisam rekla da Terza radi sve to da bi bio tema, rekla sam samo da Terza radi sve da odvoji nas - rekla je Milena.

- Druži se s ljudima koje najviše vređa, ona nema više s kim da se druži. Sve ljude je izdala i izvređala, blam i blam. Ljudima kojima nije pružila ruku na početku, sada sedi s njima - rekao je Terza.

pročitajte još

Katedra za moral zasela: Bebica i Terza brutalno zaratili zbog svojih devojaka, takmiče se koja je poštenija! (VIDEO)

- Ja samo želim da pitam: ''Šta sam ja to uradila Janjušu?'', ali dobro. Drago mi je da su se udružili i da me pljuju svi zajedno - rekla je Milena.

- Oni imaju pravo da kažu s obzirom da izgovorene reči, ali mnogi ovde nismo pokazali stav - rekao je Luka.

Foto: TV Pink Printscreen

- Zamisli ovo da ustane Luka da nju brani, umesto da ćuti jer ti je gurala dildo detetu u d*pe - rekao je Terza.

- Ja nju ne branim, znam da neke stvari ne mogu da se zaborave - rekao je Luka.

pročitajte još

Izdaja kakva se ne pamti: Sofija obrnula ploču i okrivila Daču i Milenu da su se sklonili od nje, pljušte nikad brutalnije prozivke! (VIDEO)

- Kačavenda ćuti molim te, znaš da mogu da te tužim za sve izgovoreno - rekao je Terza.

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Ovo je zabolelo: Alibaba zapušio usta Aneli i priznao da će mu Maja uvek biti bitnija od nje! (VIDEO)

Zadruga

Ovo je zabolelo! Gruja iskazao gorko kajanje što je ostavio ženu zbog Mimas, njenim poniženjima nema kraja (VIDEO)

Zadruga

POTRAŽIO OD ZOLE HITNO VODU: Janjuš potpuno neutešan nakon odluke koju je Aneli donela, ovo nije mogao ni da nasluti! (VIDEO)

Domaći

Spremna da se suoči sa istinom: Miljana Kulić došla na kliniku, kako bi obavila neophodan lekarski pregled za trudnoću! (FOTO)

Zadruga

Blamantno ponašanje, ne zna gde udara: Urošu popustile kočnice, kao nikad napljuvao Anitu zbog vrele akcije sa Filipom! (VIDEO)

Domaći

Gastoz hladan kao led: Od ljubavi s Anđelom ostala samo sećanja, budućnost s njom više ne može da zamisli! (VIDEO)