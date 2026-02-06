Kačavenda više ne zna gde udara: Takmičari je nagazili sa svih strana, vređaju je kao nikad nikog! (VIDEO)

Bolan udarac za nju!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", a takmičari su imali prilike da pogledaju kako Marko Janjušević Janjuš i Borislav Terzić Terza ogovaraju Milenu Kačavendu.

- Mnoge stvari koje sam govorila za Luku su se i desile, mislim da mu je otac uzeo nešto i tako dalje. Meni se sviđa Janjuševo mišljenje, očigledno je to ono što je hteo da mi kaže na nominacijama. Ja nikada nisam rekla da Terza radi sve to da bi bio tema, rekla sam samo da Terza radi sve da odvoji nas - rekla je Milena.

- Druži se s ljudima koje najviše vređa, ona nema više s kim da se druži. Sve ljude je izdala i izvređala, blam i blam. Ljudima kojima nije pružila ruku na početku, sada sedi s njima - rekao je Terza.

- Ja samo želim da pitam: ''Šta sam ja to uradila Janjušu?'', ali dobro. Drago mi je da su se udružili i da me pljuju svi zajedno - rekla je Milena.

- Oni imaju pravo da kažu s obzirom da izgovorene reči, ali mnogi ovde nismo pokazali stav - rekao je Luka.

- Zamisli ovo da ustane Luka da nju brani, umesto da ćuti jer ti je gurala dildo detetu u d*pe - rekao je Terza.

- Ja nju ne branim, znam da neke stvari ne mogu da se zaborave - rekao je Luka.

- Kačavenda ćuti molim te, znaš da mogu da te tužim za sve izgovoreno - rekao je Terza.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić