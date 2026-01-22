AKTUELNO

Zadruga

Ovo je zabolelo: Alibaba zapušio usta Aneli i priznao da će mu Maja uvek biti bitnija od nje! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Bolan udarac!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Aneli Ahmić.

- Prva si Dači izvređala majku, pa ti je on rafalno uzvratio. Što očekuješ da on tebi ćuti, kad ti njemu ne ćutiš? - glasilo je pitanje.

Foto: TV Pink Printscreen

- Svaki put ću ga vređati kada me bude provocirao, ali on to radi na brutalniji način i ne bira sredstva - rekla je Aneli.

- Ja jesam na provokatorski način rekao za kajganu i Alibabu, ali ko mi uzme majku onda ću mu vređati sve. Ona bi isparila od sujete kad bi Asmin i Maja imali nešto. Ona nije sujetna jer voli Asmina već zato što je to glavna tema. Ne bi ona podnela da Maja bude prva tema. Dokazali ste da ste ti i tvoja porodica najgore - rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

- Okej - dobacila je Aneli.

- Meni je bilo važnije da napravim jaja Maji nego da idem na razgovor s Aneli. Šta god bude Maja htela da jede, ja ću joj spremiti. Meni Maja jeste bitnija od nje, to mora da shvati - rekao je Alibaba.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić

