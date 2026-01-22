Možda kad... Maja zapušila svima usta i otkrila da li će biti sa Alibabom u vezi! (VIDEO)

AKTUELNO

Foto: TV Pink Printscreen

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Asmina Durdžića.

- Da li si sada nakon četiri meseca provedenih sa Majom siguran da je ona žena za ozbiljnu vezu? - glasilo je pitanje.

- Ona i ja imamo drugarski odnos, ne mogu da pričam šta će biti. Što ne bi bila za ozbiljnu vezu, nije nevina... Polako, možda kad izađemo napolje, a možda nikada - rekao je Alibaba.

- Mislim da sam bila jasna kada je Asmin u pitanju. Gledam ga kao drugara, on je zaštitnički nastrojen prema meni i meni se to dopada. Mislim da to radi iskreno, a ne da bi mi se dodvorio. On zna da bude jako pogan na jeziku, ali mislim da oseća potrebu zbog Elite 7 kada sam ja branila njega i Staniju. Ja poštujem neke stvari u životu, zato me pojedini ljudi cene - rekla je Maja.

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

