Hana Duvnjak trudna? Poverila se Mini Vrbaški, sve više oseća ove simptome! (VIDEO)

Možda dobije i drugo dete!

Hana Duvnjak poverila se Mini Vrbaški da joj kasni već sedam dana i da je počela da se goji, a da li je ovo indirektno priznala da sumnja da je trudna, procenite sami.

- Moram da dobijem što pre, kasni mi već sedam dana. Listovi su mi se udebljali - rekla je Hana.

- Ma baš si se udebljala, izgledaš kao metla mršava - rekla je Mina.

- Ja pre neki dan jedem sarmu, dok mi se nudle kuvaju. Je l' veruješ u to? - upitala je Hana.

- Mogu da zamislim - rekla je Mina.

- Uhvatila me Dušica da radim g*zicu, ali sam uradila pet puta i uhvatio me grč - rekla je Hana.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić