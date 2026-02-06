Hana Duvnjak trudna? Poverila se Mini Vrbaški, sve više oseća ove simptome! (VIDEO)

AKTUELNO

Foto: TV Pink Printscreen

Hana Duvnjak poverila se Mini Vrbaški da joj kasni već sedam dana i da je počela da se goji, a da li je ovo indirektno priznala da sumnja da je trudna, procenite sami.

Sve puca od ljubavi: Bora i Anastasija razmenjuju nežnosti, ne mogu da odole jedno drugom! (VIDEO)

- Moram da dobijem što pre, kasni mi već sedam dana. Listovi su mi se udebljali - rekla je Hana.

- Ma baš si se udebljala, izgledaš kao metla mršava - rekla je Mina.

- Ja pre neki dan jedem sarmu, dok mi se nudle kuvaju. Je l' veruješ u to? - upitala je Hana.

- Mogu da zamislim - rekla je Mina.

Kačavenda više ne zna gde udara: Takmičari je nagazili sa svih strana, vređaju je kao nikad nikog! (VIDEO)

- Uhvatila me Dušica da radim g*zicu, ali sam uradila pet puta i uhvatio me grč - rekla je Hana.

Rekao je da će se ovo završiti... Novi detalji borbe za stan Čede Jovanovića, za sve optužen Bogoljub Karić

Detaljnije pogledajte u nastavku.

