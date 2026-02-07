AKTUELNO

Zadruga

Više niko ne može da ih poremeti: Anita priznala da je sigurnija nego ikad u ljubav nje i Luke! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Neočekivano!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'' voditelj Darko Tanasijević dao je reč Aniti Stanojlović kako bi progovorila o vezi s Lukom Vujovićem.

- Rekla si da veruješ Luki, ali da si nesigurna što se tiče tebe same. Na šta si mislila? - upitao je Darko.

pročitajte još

Lažno teši sebe? Anita indirektno isprozivala Aneli, ovo se Luki nije dopalo! (VIDEO)

- Zbog toga što me stalno podcenjuju da bi Luka pre bio s Majom i Aneli nego sa mnom. Kada se posvađamo, onda me on navede na to da posumnjam. Od prvog dečka nemam to neko samopouzdanje, u svakoj vezi mi je tako i mislim da kad je Luka tu da neće to biti tako - rekla je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Koji ukućani su krivi za vašu poslednju situaciju i ko ti spletkari? - upitao je Darko.

- Mina i Dača su mi najupečatljiviji - rekla je Anita.

- Kada si rekla da Maja voli da se meša u tuđe odnose, ona je rekla da ne može da se umeša kad nema povoda za to. Je l' misliš da je indirektno rekla da joj Luka daje povoda? - upitao je Darko.

pročitajte još

Nije ostao ravnodušan: Ivan Marinković odmah doleteo da se sprijatelji sa Ivanom, svi se pitaju samo jedno (VIDEO)

- Nisam osetila da joj Luka daje ikakav povod - rekla je Anita.

- Rekla si da veruješ Daič da ga Maja štipa i priča kako je Luka gleda? - upitao je Darko.

- Ja verujem da je to Maja rekla, samo ona sad neće da se meša i neće to da potvrdi. Mislim da je Maja signalizirala Dači, ali da Luka nije to uradio - rekla je Anita.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da li ti je bar malo samopouzdanja ulilo to što je Luka sve sigurniji u vašu vezu? - upitao je Darko.

pročitajte još

Kačavendin klan će opet biti formiran! Ivana Stajl rešila da pruži ruku prijateljstva Mileni, a šta možete da očekujete od njenog učešća! (VIDEO)

- Ljudi možda gledaju nas kao sprdnju, ali ja znam o čemu mi pričamo kad legnemo - rekla je Anita.

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Sve se više svađaju: Veza Luke i Anite na klimavim nogama, ne mogu da pronađu zajednički jezik! (VIDEO)

Zadruga

Jači nego ikad?! Jelena otkrila da je Gastoz konačno zavoleo Anđelu, Luka odmah našao način da ih pecne! (VIDEO)

Zadruga

NA SVE NAČINE PRAVDAJU NJIHOV ODNOS! Bojana otkrila kako je došlo do pomirenja nje i Anđele, pa priznala da NIKO NE MOŽE DA IH POREMETI! (VIDEO)

Zadruga

Pronašla njegovu slabu tačku: Mina dokazala da je ljubav nje i Viktora jača od svega, jednim zagrljajem rešili problem sa nepoverenjem (VIDEO)

Zadruga

Najvažnije je da nam niko ništa ne može: Hana i Nerio ponovo jači nego ikad, uspešno prevazišli ljubavnu krizu (VIDEO)

Zadruga

Ne mogu da se veselim dok razmišljam o njoj: Alibaba iskreniji nego ikad priznao emocije prema Maji, pa otkrio koliko mu fali! (VIDEO)