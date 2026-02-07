Više niko ne može da ih poremeti: Anita priznala da je sigurnija nego ikad u ljubav nje i Luke! (VIDEO)

Neočekivano!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'' voditelj Darko Tanasijević dao je reč Aniti Stanojlović kako bi progovorila o vezi s Lukom Vujovićem.

- Rekla si da veruješ Luki, ali da si nesigurna što se tiče tebe same. Na šta si mislila? - upitao je Darko.

- Zbog toga što me stalno podcenjuju da bi Luka pre bio s Majom i Aneli nego sa mnom. Kada se posvađamo, onda me on navede na to da posumnjam. Od prvog dečka nemam to neko samopouzdanje, u svakoj vezi mi je tako i mislim da kad je Luka tu da neće to biti tako - rekla je Anita.

- Koji ukućani su krivi za vašu poslednju situaciju i ko ti spletkari? - upitao je Darko.

- Mina i Dača su mi najupečatljiviji - rekla je Anita.

- Kada si rekla da Maja voli da se meša u tuđe odnose, ona je rekla da ne može da se umeša kad nema povoda za to. Je l' misliš da je indirektno rekla da joj Luka daje povoda? - upitao je Darko.

- Nisam osetila da joj Luka daje ikakav povod - rekla je Anita.

- Rekla si da veruješ Daič da ga Maja štipa i priča kako je Luka gleda? - upitao je Darko.

- Ja verujem da je to Maja rekla, samo ona sad neće da se meša i neće to da potvrdi. Mislim da je Maja signalizirala Dači, ali da Luka nije to uradio - rekla je Anita.

- Da li ti je bar malo samopouzdanja ulilo to što je Luka sve sigurniji u vašu vezu? - upitao je Darko.

- Ljudi možda gledaju nas kao sprdnju, ali ja znam o čemu mi pričamo kad legnemo - rekla je Anita.

Autor: N.Panić