AKTUELNO

Zadruga

Pronašla njegovu slabu tačku: Mina dokazala da je ljubav nje i Viktora jača od svega, jednim zagrljajem rešili problem sa nepoverenjem (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Neočekivano!

Tokom emisije "Pretres nedelje" došlo ej do žestoke svađe između Luke Vujovića i Mine Vrbaški jer je ona Aniti Stanojlović prenela detalje razgovora Luke i voditelja Milana Miloševića.

Foto: TV Pink Printscreen

pročitajte još

JANJUŠ KAO PRAVI TEČA DELI SAVETE NERIU: Ovako mora da se ponaša da bi mu brak uspeo (VIDEO)

Kada je shavtio da je uhvaćen u lažima Luka je ušao u brutalnu raspravu sa Minom zbog čega je Viktor Gagić hitno reagovao.

Tokom rasprave koja je trajala u nedopgled Luka je totalno izgubio kompas, te je priznao da drži Minu u šaci jer ona laže svog dečka Viktora.

Viktor je ostao zatečen informacijom koju je čuo, te je Mini najavio raskid ukoliko se ispostavi da ima jedan crv sumnje u njenu priču.

Foto: TV Pink Printscreen

pročitajte još

Jedva dočekao priliku da je napljuje: Anđelo likuje nad padom Milene Kačavende, vratio joj sve milo za drago! (VIDEO)

Međutim, izgleda da su Mina i Viktor u svega nekoliko zagrljaja rešili sve nesuglasice i problem sa nepoverenjem.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

NE MOGU DA REŠE PROBLEM! Aneli i Janjuš definitivno stavili tačku na njihov odnos, pa je on doneo ODLUKU DA SE SKLONI DO NJE! (video)

Zadruga

MORAŠ DA POVEDEŠ RAČUNA: Ivana Vrbaški otkrila Mini gde je pogrešila, pa otkrila da li podržava nju i Viktora (VIDEO)

Zadruga

Aneli dokazala da joj je ljubav važnija od inata: Progutala ponos i došla kod Luke na rođendan, ali postavila ovaj uslov! (VIDEO)

Zadruga

SADA SAM PRAVA JA: Mina priznala da se kaje zbog druženja sa Asminom, otkrila da je Viktor njen spasioc (VIDEO)

Zadruga

Pogodila mu slabu tačku: Mina žestoko isprozivala Alibabu! (VIDEO)

Zadruga

Da li bi Sara preživela Luksom odlazak? Mića je jednim potezom šah-matirao, Muratu će sad sve biti jasno! (VIDEO)