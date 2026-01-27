Pronašla njegovu slabu tačku: Mina dokazala da je ljubav nje i Viktora jača od svega, jednim zagrljajem rešili problem sa nepoverenjem (VIDEO)

Tokom emisije "Pretres nedelje" došlo ej do žestoke svađe između Luke Vujovića i Mine Vrbaški jer je ona Aniti Stanojlović prenela detalje razgovora Luke i voditelja Milana Miloševića.

Kada je shavtio da je uhvaćen u lažima Luka je ušao u brutalnu raspravu sa Minom zbog čega je Viktor Gagić hitno reagovao.

Tokom rasprave koja je trajala u nedopgled Luka je totalno izgubio kompas, te je priznao da drži Minu u šaci jer ona laže svog dečka Viktora.

Viktor je ostao zatečen informacijom koju je čuo, te je Mini najavio raskid ukoliko se ispostavi da ima jedan crv sumnje u njenu priču.

Međutim, izgleda da su Mina i Viktor u svega nekoliko zagrljaja rešili sve nesuglasice i problem sa nepoverenjem.

