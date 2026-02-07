Anita Stanojlović je trudna? Priznala koliko se raduje drugom detetu, a evo da li će pustiti Luku na Rajsko ostrvo sa Aneli! (VIDEO)

Voditelj Darko Tanasijević nastavio je razgovor sa Anitom Stanojlović o Luki Vujoviću.

- Ja znam da je to to. Međutim, on dođe ovde i ima takvu reakciju kao kad je biola Šopićka i onda mene to iznervira. Drago mi je kad kaže da je to to, lepo je i imponuje mi. Iznervira me kad ljudi kažu da nema strasti i ljubavi. Strasti ima i na pretek - rekla je Anita.

- Da li te iznerviralo što je tumačio Aneline poglede? - pitao je Darko.

- Ne, ja to nisam shvatila na način na koji su ljudi shvatali. Nisam videla ništa loše u njegovom ponašanju. Meni je žao kad vidim Aneli i shvatim šta je sbei dopustila. Sama je kriva za to. Posle kad vidim kako se ponaša prema meni ne bude mi žao. Možda je video to neko kajanje. Ona izaziva to u mupkarcima. Ona je od Luke bila pažena i mažena, a nije uzvraćala - rekla je Anita.

- Je l' ne bi imala ništa protiv ukoliko Aneli i Luka odu na Rajsko ostvro?- pitao je Darko.

- Kad je stiglo to pitanje nije mi bilo svejedno, počela sam da se tresem, ali sam počela da zamaskiram moju reakciju. Razmišljala sam i u mojoj glavi je bilo neka ide. Znam da on neće progovoriti ni reč, možda samo: "Ajde do kuće". Znam da je bio nominvan sa njom i bio je okrenut ka zidu. Znam da bi pazio na svoje ponašanje. Smatram da neće otići, ali i da ode ja mu verujem - rekla je Anita.

- Priznala si da bi bila najsrećnija da zatrudniš, koliko često razmišljaljaš o tome i zašto je Luka baš taj? - pitao je Darko.

- Volela bih baš da imam drugo dete. Ne bih imala problem ni sama da čuvam to dete. Čula sam kako je pazio na Anelino dete, pričao mi je i o svom detetu. Kad pogledam kako gleda na porodicu i ja želim isto. Sad da mi se desi ja bih bila najsrećnija. Videćemo posle 25. - rekla je ANita.

Autor: A.Anđić