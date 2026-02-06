Šok preokret: Anita dala Luki zeleno svetlo za Rajsko ostrvo s Aneli, takmičari u totalnom šoku! (VIDEO)

Neočekivano!

U toku je emisija "Gledanje snimaka", a Teodora Delić dobila je reč kako bi prokomentarisala odnos Luke Vujovića i Aneli Ahmić.

- Gorelo je između njih, može i Dača da potvrdi jer ga je Aneli štipala i pokazivala neke stvari. On od emocija prema Aneli pobegao kod Anite u odnos, možda nema emocije, ali ga radi strast - rekla je Teodora.

- Anita ispada donja jer dobacuje Luki: ''Tako je ljubavi, samo pričaj''. Ona glumi, ali su se posvađali žestoko posvađali - rekao je Dača.

- Ja sam videla da oni pričaju i nije mi smetalo, ali ja bih zamerila odmah sve. Mi smo ušli preko noći u odnos, normalno je da neke stvari budu takve, ali ja sam njemu objasnila neke stvari i ja mu sada verujem sto posto. Nemam nikakav problem ni za Rajsko, ni ništa - rekla je Anita.

