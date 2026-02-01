Za nju nema boljeg od Luke Vujovića: Anita mu dala zeleno svetlo za sve, spremna da trpi Maju i Aneli samo da ostanu zajedno! (VIDEO)

Šok!

U toku je emisija "Nominacije". Takmičari večeras biraju između bivšeg ljubavnog para, Aneli Ahmić i Luke Vujovića. Voditeljka Ivana Šopić dača je reč Aniti Stanojlović.

- Rekla sam već Luki da neću da ga hvalim. Mogu da se izvinim njemu i njegovoj porodici na udarcu. Okrećem na smeh, ali kad god ga pogledam mi je ona scena u glavi. On je prema meni predivan, nijedan muškarac se nije ophodio kao on prema meni. Ne znam da li će on moći da pređe preko ovoga, ali neće se pojaviti. Rekla sam mu malopre da može da priča sa kim hoće i Majom i Aneli jer ne vidim da nešto radi. mislim da su više drugi ljudi uticali na mene. Maja i ja smo bili super, družili smo se ona, Luka, Asmin i ja. Neka razgovara i sa Aneli, nemam problem jer mu verujem. Dosta sam razmišljala i ne treba tako da se ponašam jer mi ne daje povoda - govorila je Anita.

- Što se tiče Aneli njeni postupci govore, a mislim da je ova sezone najbolja da se vidi kakva je ona. Šaljem Aneli - poručila je Anita.

- Anita je devojka koja sa 23 godine stoji svojim nogama u životu i kad je poredim sa drugima ne može da se poredi sa prethodnim odnosom šta ona meni daje. Od nje nisam dobio pogrdne reči. Ona mene nije uvredila nijendom za mesec i po dana i to mi se jako sviđa kod nej - poručio je Luka.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić