AKTUELNO

Zadruga

Nije uspela da ih nasamari! Sunčica dala sve od sebe da se provuče do finala, ali joj nije pošlo za rukom (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Šok!

Voditelj Darko Tanasijević nastavio je krug pitanja, pa je tako sledeće postavio Ivanu Marinkoviću.

- Dužina od jednog inča iznosi - glasilo je pitanje, a Ivan je dao tačan odgovor, što je "2,5".

Foto: TV Pink Printscreen

- Dijasporu predstavlja - glasilo je pitanje, a Luks je dao tačan odgovor, "narod rasut po svetu".

- Ozonski omotač je - glasilo je pitanje, a Anđelo je dao tačan odgovor, što je "sloj u stratosferi".

- Enolog je poznavalac - glasilo je pitanje, a Sunčica je dala tačan odgovor, što je "vina".

Foto: TV Pink Printscreen

- Celibat je - glasilo je pitanje, a Nerio je dao tačan odgovor, a to je "izuzimanje od intimnih odnosa".

Počeo je, potom, novi krug.

- Ukoliko za nekoga kažemo da ima demenciju, onda kažemo da je - glasilo je pitanje, a Ivan je odgovorio tačno, što je "zaboravan".

- Kada je neki zatvorenik amnestiran - glasilo je pitanje, a Anđelo je dao tačan odgovor, što je "pomilovan".

Foto: TV Pink Printscreen

- Kloniranje je - glasilo je pitanje, a Đukić je dao tačan odgovor, što je "stvaranje biološkog dvojnika".

U sledećem krugu ispala je Sunčica Bajić.

- Prodaja ili preprodaja krijumčarene robe, naziva se - glasilo je pitanje, a Ivan je odgovorio tačno, što je "šverc".

- Koja od navedenih zemalja ne pripada Skandinaviji - glasilo je pitanje, a Anđelo je dao tačan odgovor, što je "Litvanija".

Foto: TV Pink Printscreen

- Agrumi su - glasilo je pitanje, a Đukić je dao tačan odgovor, što je "južno voće".

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić

#ELITA 9

#Elita 9 najnovije vesti

#Elita 9 online

#elita 9 pink.rs

#elita 9 vesti dana

#elita uzivo

#pink rs elita

#pink.rs elita 9

#portal pink rs elita 9

POVEZANE VESTI

Zadruga

UKLJUČILA CENTRIFUGU: Maja dala sve od sebe da se opere od Stanije, opravdala svoje druženje sa Aneli (VIDEO)

Zadruga

HIT SNIMAK: Asmin nasmejao sve svojim vežbanjem, pokušao da bude kao Murat, ali mu nije pošlo za rukom (VIDEO)

Zadruga

Opa! Aneli se bacila u akciju, dala sve od sebe da sazna ko se sviđa Anđelu Rankoviću (VIDEO)

Zadruga

SVAKO ME JE ŽELEO SAMO ZA SEBE: Anđela dala sve od sebe da ubedi Gastoza da nije bila Pavlova prolazna faza, pa zaplakala! (VIDEO)

Showbiz

GLUMAC SLOMLJEN OD BOLA! Umrla majka Breda Pita! Uspela je ono što nikom nije pošlo za rukom!

Domaći

Sudar titana: Miljana optužila Bebicu da nije posvećen roditelj, Teodora dala sve od sebe da odbrani njegovu čast! (VIDEO)