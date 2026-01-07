Nije uspela da ih nasamari! Sunčica dala sve od sebe da se provuče do finala, ali joj nije pošlo za rukom (VIDEO)

Šok!

Voditelj Darko Tanasijević nastavio je krug pitanja, pa je tako sledeće postavio Ivanu Marinkoviću.

- Dužina od jednog inča iznosi - glasilo je pitanje, a Ivan je dao tačan odgovor, što je "2,5".

- Dijasporu predstavlja - glasilo je pitanje, a Luks je dao tačan odgovor, "narod rasut po svetu".

- Ozonski omotač je - glasilo je pitanje, a Anđelo je dao tačan odgovor, što je "sloj u stratosferi".

- Enolog je poznavalac - glasilo je pitanje, a Sunčica je dala tačan odgovor, što je "vina".

- Celibat je - glasilo je pitanje, a Nerio je dao tačan odgovor, a to je "izuzimanje od intimnih odnosa".

Počeo je, potom, novi krug.

- Ukoliko za nekoga kažemo da ima demenciju, onda kažemo da je - glasilo je pitanje, a Ivan je odgovorio tačno, što je "zaboravan".

- Kada je neki zatvorenik amnestiran - glasilo je pitanje, a Anđelo je dao tačan odgovor, što je "pomilovan".

- Kloniranje je - glasilo je pitanje, a Đukić je dao tačan odgovor, što je "stvaranje biološkog dvojnika".

U sledećem krugu ispala je Sunčica Bajić.

- Prodaja ili preprodaja krijumčarene robe, naziva se - glasilo je pitanje, a Ivan je odgovorio tačno, što je "šverc".

- Koja od navedenih zemalja ne pripada Skandinaviji - glasilo je pitanje, a Anđelo je dao tačan odgovor, što je "Litvanija".

- Agrumi su - glasilo je pitanje, a Đukić je dao tačan odgovor, što je "južno voće".

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić