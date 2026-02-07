Neće vam beba ništa promeniti: Aneli dala sve od sebe da unakazi vezu Anite i Luke, Anđelo dodatno raspalio vatru i vratio ih na fabrička! (VIDEO)

Tenzija raste!

Voditelj Darko Tanasijević podigao je Aneli Ahmić kako bi dala svoj sud na vezu Anite Stanojlović i Luke Vujovića.

- Da li veruješ da Anita ne bi imala problem da ideš sa Lukom na Rajsko ostvro? - pitao je Darko.

- Ne veruje, pogazila je svaku reč. Mislim da bi joj smetalo kao što bi i meni smetalo da moj momak ide - rekla je Aneli.

- Da li veruješ da Anita veruje Luki? - pitao ej Darko.

- Lažno samopouzdanje. Oni sebe mogu lažno lagati. radi stvari njoj što je meni radio. Izaziva u njoj ono što je u meni izazivao. Odmah je počeo da se takmiči sa njom. Nakon tri dana će biti sve po starom moja rana. Daj Bože da im bude beba, ali ni to neće ništa promeniti. Ne može Luka biti taj i neće biti. Malopre je rekla da sam ja ostetila pokajanje. Ne! Ja sam želela da izađem iz tog odnosa. On nije bio divan, bajan i krasan. Imao je više mana. Izazivao je nagore u meni, bila sam namračena, nije uticao dobro na mene. Luka priča bele laži. To su glupe žene koje padaju na te laži. Porodica, kuća, sve isto kao meni. Ovako izgleda kao da na silu forsira da napravi dete i kuću i sve. Posle ovakvih stvari nikad više na razmišljam da živim sa nekim i da rodim nekome. Ja sam se ovde dva puta opekla. Nikad više ne bih rodila i živela sa nekim. Luka nije ozbiljan muškarac, dale mu te godine koje je proveo u zatvoru - rekla je Aneli.

- Anđelo, kako komentarišeš sve ovo što je Anita rekla na početku večeri? - pitao je Darko.

- Ona priča jedno za stolom i odgovara kako misli da je idealno. Kose im se reči i dela, pogotovo njoj. Kalkuliše i želi da ubedi druge da je sve idealno. Ne može da bude sve idealno kad u mesec dana ima toliko nepoverenja i nepoštovanja. Samo želi da pokaže da je idealno, ali nije. Kako niko nije na nas mogao da utiče? Sami sebi sve prave - rekao je Anđelo.

- Ona je tukla Luku, a tebe nikad nije - rekao je Darko.

- Ja sam njoj dokazao i pokazao kako treba da se ponaša u odnosu. Pokazao sam više poverenja čim do toga nije dolazilo. Velika je razlika naš i njihov odnos. Ona kaže da oseća od njega da je to to, a kako sam ja onda mogao da foliram devet meseci - rekao je Anđelo.

- Ja sam osećala da će on mene ostaviti jer mu mama neće dati da bude sa mnom. Ja sam imala u podsvesti da će biti tako i da ću biti ostavljena. Na Luku ne može niko i ništa da utiče. Ovo mi je prirodnije - rekla je Anita.

Autor: A.Anđić