Ozvaničili vezu! Posle pljuvanja i silnih uvreda Anastasija i Bora jedno drugom dali drugu šansu, Murata stiglo kajanje zbog mešanja (VIDEO)

Jovan Ilić - Joca Novinar podigao je Boru Santanu i Anastasiju Brčić kako bi objasnili kako je došlo do njihovog ponovnog pomirenja.

- Je l' ovo ljubav, prijateljstvo, raskid, šta je ovo? - pitao je Joca.

- Juče smo popričali i rekli smo jedno drugom sve što smo imali, neke stvari smo rešili. Oboje smo shvatili da smo se zaljubili i da ne možemo odvojeno, ali ne možemo ni zajedno. Prvo smo razmišljali da se samo družimo, međutim mi smo na kraju videli da je nju sramota od svega. Dao sam joj ideju da budemo drugari, pa polako. Ja sam onda pričao sa Tošom i ona isto, pa smo odlučili da budemo zajedno i da budemo u rehabu kad smo sami. Meni je žao što sam je vređao i krivo mi je. Gledaću da to ispravim. Prvi put mi se desilo da vidim kako mi se devojka ljubi sa drugim momkom, ali čim sam prešao znači da mi se sviđa. Mislim da je ona bila iskrena sa mnom. Ja ću stati iza nje i neću dozvoliti da je neko vređa, da bude nekome neka lopta za sprdanje. Neću se mešati u ženske svađe, ali ću stati uz nju ako vidim da je neko zeza. Preuzimam većinu krivice jer sam stariji od nje. Većinu krivice preuzimam ja. Ona ima 22 godine, a ja 35 - rekao je Bora.

- Da li misliš da je iz inata priznavala da joj se sviđa Murat? - pitao ej Joca.

- Ona je iskrena, rekla mi je da joj se sviđa kao čovek i drug. Ona kaže da možeš da budeš u braku i da ti se svidi druga osoba. Ona tako razmišlja. Kad sam video kako su drugi reagovali nisam pogrešio u proceni. Meni niko od mojih prijatelja nije rekao da mu se ne obraćam zbog pomirenja - rekao je Bora.

- Anastasija, kako komentarišeš što su ukućani rekli da je Murat previše dobar za tebe? - pitao ej Joca.

- Ne poklapaju nam se energije, previše je statičan za mene - rekla je Anastasija.

- Kako komentarišeš Borinu reakciju na tvoj poljubac sa muratom? - pitao ej JOca.

- Ne znam... Murat se meni svideo kao osoba, jako je kvalitetan dečko. On je kulturan, pažljiv i normalac je. Volim da provodim vreme sa njim, ali nije probudio u meni da uđem sa njim u vezu - rekla je anastasija.

- Što se tiče njihovog odnosa, sve je isto kao i prošli put. Ja sam primetio da oni imaju emocije i povukao sam se, ali ispao sam i ja g*vno. Ovo je bila toksična veza još dok se nisu upoznali do kraja i svađali su se svaka dva dana. Meni ne pada na pamet da dozvolim sebi da se mešam u ovakve stvari - rekao je Murat.

- Ja sam njemu oprostio, ali objasnio sam mu šta mi je smetalo. Bilo mi je krivo jer sam muško - rekao je Bora.

- Budemo videli šta će biti, žurke su problem - rekao je Murat.

Autor: A.Anđić