Zaljubila se, pa šta, treba i ona da živi: Asmin dao Kačavendi vetar u leđa, Maja je nahvalila: Mnoge klinke treba da se ugledaju na nju (VIDEO)

Iskreni do koske!

Ivana Šopić, voditeljka emisije "Nominacije", dala je reč Asminu Durdžiću kako bi izneo svoju nominaciju.

- Ja bih da krenem od Mikija, od manijaka (smeh). Mi imamo dobar odnos, ja tebe poštujem, poštuješ ti mene. Kada sam rekao da između tebe i Aneli nešto gori, to sam bio u pravu, tebi je pala u očima kada je nešto rekla za naše dete. Jedino što mi se ne sviđa, to je da se približavaš Maji, držim te na snajperu! Nikada nisam čuo da si nekome psovao porodicu i vređao, to poštujem, pogotovo što imaš kratak fitilj - rekao je Asmin, te je nastavio:

- Ova baba mi je mnogo intresantnija. E, moja baba, zmija. Ja ću sada da ti kažem sve iskreno, što se tiče tebe, Terze i Sofije, tu si ti kriva sto odsto, kada kaže muškarac u crvenom da neće pričati s tobom, tu je kraj. Treba da bude sramota ljude koji komentarišu izgled tvoj, a ti si od njih starija po 15 ili 20 godina...Što se tiče tebe i Mikija, vaš odnos je čist inat Janjušu, to treba da priznaš. Ti si žena od 50 godina, imaš prava da se zaljubiš, šta sada, treba da je osudimo?! Pa imaš i ti prava da živiš. Čak smo se ti i ja smejali, kao žena koja je živela sa Srđanom Kačavendom i ja mangup sa ulice, uzimamo savet od malog Dače. Pojeo te je rijaliti, pričaš u pušionici neke stvari o ljudima za stolom, dobiješ jedno pitanje, pričaš 45 minuta, smaraš ženo! Mislim da ti je žao zbog Terze, da voliš Sofiju, ali je najbitnije da popričaš sa Sofijom, a mislim da zaslužuju izvinjenje s tvoje strane. Šaljem Mikija, ostavljam Kačavendu - rekao je Asmin.

- Meni je Miki top. Jako zanimljiv, nenametljiv, ali kada ustane i kada je u temi, stvarno zna da bude jako zanimljiv. Ja ne volim ljude koji se nameću na silu, Miki to ne poseduje u sebi. Ne provodimo mnogo vremena zajedno, ja njegovu porodicu obožavam! Iskreno, koliko je želeo da ide kući, mislim da je sada pravi izbor da pokaže sebe u pravom svetlu. Milena je meni stvarno posebno draga ovde u kući, ona je neko ko mene nikada nije uvredila, uvek je bila tu da mi daje dobre savete. I kada sam bila loša i kada sam bila dobra, nikada nije imala potrebu da me ovde komentariše loše. Ona je meni majčinski skrenula pažnju sa strane i ne mogu da zaboravim njenu podelu budžeta s početka, niko mi nije lepše reči izgovorio nego ona...Meni je Milena posebno draga, mi smo na prvu kliknule, moram da je pohvalim za izgled, to je veliko poštovanje scene ove ovde, uvek je sređena. Mnoge klinke treba da se ugledaju na Milenu koja je uvek doterana i lepo obučena, to je za svaku pohvalu. Neke situacije joj nisu trebale, ali mislim da sve to vremenom može da se ispravi razgovorom. Šaljem Mikija, ostavljam Milenu - rekla je Maja.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić