Ona je ŽENA ZMAJ: Ivana Stajl ne krije simpatije prema Mileni, Jakšićka urnisala Kačavendu: Ova ku*avela... (VIDEO)

Ne štedi!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Mini Vrbaški, kako bi iznela svoju nominaciju.

- Promenila sam o Mikiju mišljenje na bolje, tako da eto...Milena je meni jako draga. Uvek sam govorila da me likom podseća na moju majku. Volim s njom da pričam, znam kada joj je teško, ja joj samo priđem i zagrlim je. Malena, život je pred nama. Šaljem Mikija, ostavljam Milenu - rekla je Mina.

- Ja se sećam Mikija od samog ulaska, sedeli smo zajedno u ovom čamcu. Delovao mi je kao miran, povučen i tih, kada pričam s njim, osećam se kao sa štreberom da pričam. Kako je odmicalo vreme, video sam da ima šta sa njim da se priča. Tada si bio šmeker, sada si manijak. Mislim da je napolju još četiri ili pet puta gori. Što se tiče Milene, sve najbolje, lažna baba! Mislim da te je Miki uveo u problem sa mnogo mladih devojaka, koje su ljubomorne što imaš ovako mladog dečka pored sebe. Šaljem Mikija, ostavljam Milenu - rekao je Viktor.

- Oboje ste dobri ljudi, Miki je jako kulturan i fin mladić. Na mene si ostavio dobar utisak, Milena je žena zmaj. Prva mi se našla kada sam ušla. Moram samo da kažem da ona izgleda super za svoje godine, stajling ti je top. Draga si mi, ja volim ljude koji su autentični, a Milenu ostavljam, Miki tebe šaljem - rekla je Ivana Stajl.

- Milena i ja nismo komunicirali, sada smo dobri. Vidim da trese kuću ova palačinka Dubai, vidim da je na vrhu sa stajlinzima. Miki je jedina osoba s kojom sam ostao u dobrim odnosima od početka. Šaljem Milenu, ostavljam Mikija - rekao je Milan Stojičković.

- Miki je moj drug, a ova ku*avela može da sačeka. Bilo je nekih nesuglasica, došlo je do toga da izađe iz kreveta, ali smo opstali. Povezivali su nas na sto i jedan mogući način. Jako je zanimljiv i jako je veliki džentlmen...Ovde su svi tvoji prijatelji imali loše reči za tebe, a oni sa kojima si imala epske rasprave, nahvalili. Sebi si zamutila ovde, bacila si sebe u velika go*na. Nikada nisam rekla da ne izgledaš dobro, izgledaš fantastično. Što se tiče tebe kao ličnosti ovde, imali smo priliku da vidimo da si imala čopor. Vanja joj je ovde bila stvarno za sve! Vanja je slučajno zaljutila hranu, ona je zavalila ono u kantu i demonstrativno otišla, isto tako za Sofiju i gumicu za kosu. Ušla je ovde i mafijala je, ponašala se kao da je ona "šef na mafiju". Šaljem Kačavendu, ostavljam Mikija - rekla je Jakšićka.

Autor: Nikola Žugić