Kad te pogleda, zaboraviš na sve: Alibaba nikako ne može da odoli Maji, ima nešto u sebi što ga radi! (VIDEO)

Haos!

Dača Virijević i Asmin Durdžić porazgovarali su o Maji Marinković, kada je Alibaba priznao da Maja ima u sebi nešto zbog čega ne može da joj odoli.

- Je l' bilo nešto sinoć kad si otišao da spavaš? - upitao je Alibaba.

- Ne, apsolutno sve isto. Zamisli Maja me sad napala, kao kaže da se nije naljutila zbog poklona - rekao je Dača.

- Pa šta da radim sa poklonima? - upitao je Alibaba.

- Boli me glava od tebe i Maje - rekao je Dača.

- I mene počinje da boli, ona sve prva počinje. Dođe mi da joj opalim šamar - rekao je Alibaba.

- Narod ti se smeje - rekao je Dača.

- Žena nije normalna, ima nešto u sebi kad te pogleda da zaboraviš na sve - rekao je Alibaba.

- Ni ja ne mogu da se naljutim na nju - rekao je Dača.

- Ja nemam kompleks, ona je vanzemaljac. Nešto ima u sebi, ne znam šta je to - rekao je Alibaba.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić