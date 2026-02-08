AKTUELNO

Zadruga

Kad te pogleda, zaboraviš na sve: Alibaba nikako ne može da odoli Maji, ima nešto u sebi što ga radi! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Haos!

Dača Virijević i Asmin Durdžić porazgovarali su o Maji Marinković, kada je Alibaba priznao da Maja ima u sebi nešto zbog čega ne može da joj odoli. 

pročitajte još

Ponovo se odala sama! Anita urnisala Anđela, demantovala prepiske sa Volkovim i spetljala se oko navodne afere sa Reljom: Nisam ni sa njim htela da po

- Je l' bilo nešto sinoć kad si otišao da spavaš? - upitao je Alibaba.

- Ne, apsolutno sve isto. Zamisli Maja me sad napala, kao kaže da se nije naljutila zbog poklona - rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

- Pa šta da radim sa poklonima? - upitao je Alibaba.

- Boli me glava od tebe i Maje - rekao je Dača.

pročitajte još

Ti si najveće smeće: Dači pukao film i žestoko izvređao Maju! (VIDEO)

- I mene počinje da boli, ona sve prva počinje. Dođe mi da joj opalim šamar - rekao je Alibaba.

- Narod ti se smeje - rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

- Žena nije normalna, ima nešto u sebi kad te pogleda da zaboraviš na sve - rekao je Alibaba.

pročitajte još

Džaba je krečio: Dača uči Alibabu kako da ne bude najveći blam, Maja s pola snage sve pogazila! (VIDEO)

- Ni ja ne mogu da se naljutim na nju - rekao je Dača.

- Ja nemam kompleks, ona je vanzemaljac. Nešto ima u sebi, ne znam šta je to - rekao je Alibaba.

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: N.Panić

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Zadruga

Ne znam što Maji dajete na značaju: Alibaba doleteo do Anite i Luke da leči lične frustracije, pa dodatno podgrejao karambol! (VIDEO)

Zadruga

Sklonite mi manijaka: Alibaba ipak ne može da odoli Maji, ona beži od njega i vrišti na sav glas! (VIDEO)

Zadruga

Dođe mi da... Alibaba više ne krije bes prema Aneli, priznao da ne može očima da je gleda! (VIDEO)

Zadruga

Pobacao si Norine stvari dok si se k*rvao sa Stanijom, da ne vidi DA IMAŠ DETE! Aneli počela da varniči, Alibaba ne može da se odbrani! (VIDEO)

Zadruga

Pukla veza Anite i Luke na paramparčad! Vujović pokušao da zataška svoje poglede ka Maji, cimeri ga unakazili istinom! (VIDEO)

Zadruga

Kad ne možeš da ga pobediš, pridruži mu se: Ivan nikad žešće udario na prijateljstvo Maje i Aneli, stigla žestoka povratna! (VIDEO)