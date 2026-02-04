Ne znam što Maji dajete na značaju: Alibaba doleteo do Anite i Luke da leči lične frustracije, pa dodatno podgrejao karambol! (VIDEO)

Asmin Durdžić doleteo je do kuće Odabranih kako bi pokušao da reši problem Anite Stanojlović i Luke Vujovića, ali mu to nažalost nije pošlo za rukom.

- Anita, je l' moguće da tebi Maja toliko poremeti vezu? Ne znam što joj dajete toliko na važnosti, smiri se - rekao je Alibaba.

- Ona i ja smo dobri s Majom, a juče je rekla Maji: ''Pričaj s Lukom van stola kad god'' - rekao je Luka.

- Možemo zajedno da pričamo s njom, a ne ti sam - rekla je Anita.

- Svašta bih ti rekao, ali neću. Ovo ti namerno rade Mina i Viktor - rekao je Luka.

- Ajde spremite se, idemo na žurku - rekao je Alibaba.

- Neću, upropastio mi je žurku koju sam od petka čekala - rekla je Anita.

- Ja ne mogu da verujem šta ti radiš - rekao je Luka.

- Zagrli je, dođite vamo. Je l' trebaju tebi da se smeju ove metle? - upitao je Alibaba.

- To on dozvoljava - rekla je Anita.

- Ti pričaš da ćeš da ideš da se vidiš s Reljom kad izađeš - rekao je Luka.

- Boli me k*rac, je l' Relja ovde? Ja da sam htela rijaliti onda bih se mirila s Anđelom, ne s tobom - rekla je Anita.

- Praviš nam haos u odnosu, kako ne želiš da nam bude lepo? Ukoliko mi veruješ, onda mi veruj - rekao je Luka.

- Normalna komunikacije je da pričaš o kafi, a ne da li Maja tebe komentariše ili ne - rekla je Anita.

- Hoćeš na cigaru? - upitao je Luka.

- Ja ću sama na cigaru - rekla je Anita.

- Okej - rekao je Luka.

- Pa ideš sam jer te boli k*rac - rekla je Anita.

- Ukoliko misliš da će ovako da potraje odnos i sve onda super - rekao je Luka.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.Panić