Maja ne prestaje da ruši vezu Luke i Anite! Žestokom svađom zatresli dvorište, Stanojlovićeva zaurlala: Zauzmi stav i nemamo problem! (VIDEO)

Haos!

Tokom emisije "Glednje snimaka" Anita Stanojlović i Luka Vujović su se posvađali ponovo zbog Maje Marinković i Aneli Ahmić, te su izašli napolje da reše probleme.

- Ona kvari naš odnos - rekla je Anita.

- Pogledao sam je u oči, a ona se nasmejala. Ja ne koketiram - rekao je Luka.

- Ona se sad sladi! Izađi napolje na cigaru! Ne možeš da odreaguješ mirno ako neko kvari naš odnos - rekla je Anita.

- Ona kaže da mi nju uplićemo. Ja se nisam smejao sad! - rekao je Luka.

- Nisi odreagovao kako treba! - rekla je Anita.

- Rekao sam da mi se ne sviđa i da nikad ne bih bio sa njom. Ona je sad demantovala - rekao je Luka.

- Nećemo imati probleme oko nje jer mi je nebitna. Zauzmi stav i nemamo problem - rekla je Anita.

Autor: A.Anđić