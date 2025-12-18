Više neće da ćuti: Filip jednim potezom isprozivao vezu Luke i Anite, Stanojlovićeva ubeđena da je pronašla pravog (VIDEO)

Au!
U toku je emisija "Pitanja gledalaca", a voditeljka Maša Mihailović pročitala je pitanje za Minu Vrbaški.
Dok je Asmin radio po svom, bio ti je dobar, a kad je krenuo po svom onda ti je najgori.
- Oduvek imamo takav odnos. Nisam ja nikad nikome išla niz dlaku - rekla je Mina.
- Ja sam se odluo za Terzu, ona za Viktora i to je to - rekao je Asmin.
Anita, Luka i ti ste top par. Šta će ti Filip sa kojim nisi dve rečenice razmenila.
- Ja sam ga birala. Prvi put sam sa osobom koja ima dete i mislim da smo se poklopili. Tako nije bilo sa Filipom - rekla je Anita.
- Ja sam totalno u drugom fazonu. Ja nisam u rijaliti modu - rekao je Filip.
- Sve vreme u izolaciji pričaju - rekao je JAnjuš.
- Imam još jedan par da spojim - rekla je Aneli.
Autor: A.Anđić