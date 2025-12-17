Izolacija grmi! Aniti puno srce nakon poljupca sa Lukom, Dačo je vratio na fabrička jednim potezom (VIDEO)

Au!

Mina Vrbaški i Anita Staonjlović ponovo su u krevetu porazgovarale o Luki Vujoviću.

- Meni se pije 3 u 1, ali sa mlekom - rekla je Anita.

- Pa naći ćemo mleko - rekao je Luka.

- Naravno da ćeš naći. Kaže dođi samo da me zagrliš - rekla je Anita.

- Ja sam uvek za ljubav. Ja sam ovo očekivala - rekla je Mina.

- Ne bih joj prišla posle reči za moje dete. Postoje tri osobe kojima ne bih prišla. Je l' zna Aneli da smo se mi poljubili - rekla je Anita.

- Ja je ubeđujem da između Anite i Luke nema ništa - rekla je Mina.

- Kakva izolacija, grmi! - rekla je Anita sa osmehom.

- Ja mnoge ljude ne poznajem - ubacila se Maja.

- Što si ljut? - pitala je Anita.

- Distanca je najbolja kad ljudi rade neke stvari iz koristi - rekao je Dačo.

- Onda sediš sa ljudima koji rade nešto stvarno iz koristi - rekao je Luka.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: A.Anđić