Pukla veza Anite i Luke na paramparčad! Vujović pokušao da zataška svoje poglede ka Maji, cimeri ga unakazili istinom! (VIDEO)

Haos!

Voditeljka Ivana Šopić dala je reč Borislavu Terziću Terzi kako bi prokomentasirao poglede Luke Vujovića ka Maji Marinković.

- Ne trebaš da se smeješ - rekao je Terza.

- Smešno mi je. Ja ne znam šta sam loše uradio - rekao je Luka.

- Što joj ne kažeš da odj*ebe? - rekao je Janjuš.

- Anita nakuplja, trpi i toleriše neke stvari. Ako ovako nastavi eksplodiraće. Luka ti si neispravan prema Aniti,a vidiš da je pred pucanje - rekao je Uroš.

- Smešno mi je, šta da radim - rekao je Luka.

- Ako si u vezi sa Anitom ne vidiš nijednu drugu devojku. Sve radiš sa strane i onda kažeš da je Anita bolesna - rekao je Uroš.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nije normalno i prirodno druženje Maje i Anite. Anita negde u sebi uvek trpi. Ona nije toliko htela da priča kad su kamere nego kaže da joj smeta i da povuče ručnu. Maja je takva, njeni kupaći su još manji. Meni lično ne smeta, ali njoj je normalno da smeta - rekao je Luka.

- Ja sam rekao Maji da on gleda u nju i ona je rekla da je istina. Maja nije htela da napravi klip. Vrlo simptomatično da se Luki u svakoj vezi sve isto dešava - rekao ej Dačo.

- Istina. Ja želim da gledam Maju baš da niko ne zna. Ako ja vidim Maju i Daču da mene gleda, ja ću u tom trenutku baš da se smejem Maji. Kakav bolesnik mali! - rekao je Dačo.

- Ja nisam video da Anita ne gleda u Anđela ili Filipa - rekao je Dačo.

- Ja to nisam videla - rekla je Maja kroz smeh.

- Na klipu je Maja pitala Daču sa kim se još Anita dopisivala - rekla je Ivana.

- Luka nikad nije imao laganiju vezu jer Anita još ne prelazi granice svog ludila jer nije dovoljno zaljubljena. Njemu to odgovara i vraća sve Aneli za Maju što mu je Aneli zamerala. Bio bi sa Majom na keca. Maja ovaj put ništa ne radi osim što se šeta u tangama, a sad skida i brus - rekao je Ivan.

- Ja ne bih bio sa Majom! Znam da me posle emisije čeka haos - rekao je Luak kroz smeh.

- Šta će ona da radi kad Maja počne oblačiti svoje kostime i kad se devojke budu sunčale? - rekla je Aneli.

- Njega povezuju sa dve devojke, a nju ni sa jednim! - rekao je Terza.

- Nije istina, povezuju i nju! - rekao je Luka.

- Hvala vam drugovi i prijatelji. Nemam ja ovde prijatelje, pa ni Terzu - rekao je Luka.

- Maja ti se ne sviđa, ali te radi - rekao je Terza.

- Primetio sam dok je šišao Uroša, u kazinu nisam - rekao je Asmin.

- Ti je gledaš. Pogledaš li Anitu nekad normalno? Da! - rekao je Luka.

- Aneli kaže da Anitu stiže karma- rekla je Ivana.

- Ja sma ubeđen da me varala i napolju Aneli. Što nije sa detetom bila, rekla je da je spavala kod drugarice tri dana - rekao je Luka.

- Bilo je nevreme, nisam smela sama da spavam. Ja sam otišla iz Dubrovnika u Sarajevo da spavam kod moje Milice - rekla je Aneli.

- Maja ima pravo da radi šta hoće, ali ti nemaš! Maja je rekla da se mešaš u žensu svađu, a ti si ućutao. Ovo ti je jedna opomena, drugi put nek te ostavi - rekla je Sofija.

Autor: A.Anđić

